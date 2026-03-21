Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что не обнародовало информацию о проверке декларации бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака из-за ограничений доступа, введённых другим государственным органом.

Источник: НАПК, нардеп фракции "Слуга народа" Анастасия Радина в Facebook

Детали: В НАПК сообщили, что полную проверку декларации Ермака начали 3 февраля 2025 года по риск-ориентированному подходу.

В тот же день агентство получило письмо от государственного органа с требованием ограничить доступ к информации о проверке в связи с применением к декларанту мер защиты. Это стало основанием не публиковать данные о начале проверки.

Во время проверки НАПК обращалось к правоохранительным органам, в частности НАБУ, Офису генпрокурора и Нацполиции, однако те не предоставили информацию, которая могла бы повлиять на её результаты.

Проверку завершили 16 мая 2025 года. В НАПК отметили, что в декларации обнаружили неточные сведения, однако признаков недостоверного декларирования, незаконного обогащения или необоснованных активов не установили.

Справку о результатах проверки направили Ермаку через электронный кабинет. Он ознакомился с ней 20 мая. В то же время публично её не обнародовали из-за действия ограничений.

Дословно НАПК: "После распространения в медиа информации об увольнении декларанта с должности Агентство инициативно обратилось к государственному органу, упомянутому выше, для получения информации, актуальны ли ограничения, указанные выше. Получив ответ об их снятии, НАПК сразу обнародовало на своём официальном сайте информацию о проведённой полной проверке декларации, разместив соответствующую справку".

Детали: 19 марта глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина обратила внимание, что НАПК не сообщало о начале проверки декларации Ермака, как это делает в отношении других должностных лиц, а справку обнародовало уже после его увольнения.

Прямая речь Радиной: "На мой вопрос на мероприятии о причинах того, что информация о полной проверке декларации Ермака появилась только в январе 2026 года, в НАПК сообщили, что это якобы было сделано по обращению "уполномоченного органа", вероятно СБУ".

Детали: Депутат также поставила под сомнение, как этот орган мог узнать о проверке, если агентство не публиковало информацию о её начале.

