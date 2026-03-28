Исследователи разработали прототип лака для ногтей, который поможет большему количеству людей нормально пользоваться сенсорными экранами смартфонов и планшетов.

Манаси Десаи, студентка Колледжа Сентенери в Луизиане (США) вместе со своим научным руководителем Джошуа Лоуренсом создали прозрачный лак для ногтей, который позволяет использовать сенсорные экраны смартфонов и планшетов с помощью ногтей так же хорошо, как и с помощью кончиков пальцев. Прототип лака для ногтей, который превращает ноготь в стилус для сенсорного экрана, был создан после того, как Десаи как заметила, что людям с длинными ногтями и мозолистыми кончиками пальцев трудно пользоваться смартфонами, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторым людям сложнее пользоваться смартфонами и планшетами, чем другим. Например, гитаристы и плотники с мозолями на кончиках пальцах могут испытывать трудности с регистрацией касания, поскольку кожа кончиков пальцев препятствует прохождению электрического тока. Сенсорные экраны сложно использовать, если рука человека в перчатке, очень сухая или на пальцах длинные ногти.

Сенсорные экраны в планшетах и смартфонах работают за счет свойства, называемого электрической емкостью. На экране создается небольшое электрическое поле, и когда проводящий материал, например, палец, касается поверхности, электрическое поле прерывается. Экран регистрирует это прерывание как касание в определенном месте. Но касание экрана непроводящим материалом, например, ногтем, не регистрируется.

Десаи и Лоуренс тестировали комбинации из 13 лаков для ногтей и более 50 добавок, чтобы найти ту, которая отвечала бы трем критериям: она должна быть прозрачной, нетоксичной и создавала бы проводящее верхнее покрытие.

Во время экспериментов исследователи обнаружили, что наилучшие результаты показали лаки, содержащие аминокислоту таурин и органическую молекулу этаноламин, аминоспирт. Соединение таурина и этаноламина создавало формулу, которая регистрировалась как прикосновение на экране смартфона. Новая формула лака была разработана для работы за счет кислотно-щелочной химии, а не за счет добавления металлов.

Ученые говорят, что этот прозрачный лак можно наносить поверх любого маникюра или даже на чистые ногти, что может помочь многим людям нормально пользоваться сенсорными экранами.

Исследователи уже подали предварительную заявку на патент на свое изобретение. Н опока новый прозрачный лак для ногтей не работает достаточно долго. Формула теряет свою эффективность через несколько часов. Поэтому исследователи работают над тем, чтобы лак для ногтей выполнял свою функцию как минимум несколько дней или недель.

Десаи и Лоуренс работают над усовершенствованием своей формулы, чтобы найти наиболее эффективное сочетание ингредиентов и сделать существующую формулу лака нетоксичной.

При написании материала использованы источники: Live Science.

Источник