В одесской области разыскивается 15-летний ученик Балтской специальной школы Емельяненко Вячеслав. Подросток 23 марта вечером покинул учебное заведение и ушел в неизвестном направлении. На данный момент его местонахождение не установлено.

Его приметы: рост – 169 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светло-русые, карие глаза, прямой нос.

Особые приметы: узкий разрез глаз.

Был одет: в темно-оливковую куртку, серый свитер с синими рукавами, темно-серые джинсы с накладными карманами по бокам и белые кроссовки.

Если кто-либо обладает информацией о местонахождении Вячеслава, полиция просит сообщить в дежурную часть территориального подразделения по телефонам: