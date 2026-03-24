Учора, 23:00

Вийшов зі школи і зник: розшукується Омеляненко В'ячеслав

Категория: Новини / Події / Перша шпальта

В  одесской области разыскивается 15-летний ученик Балтской специальной школы Емельяненко Вячеслав. Подросток 23 марта вечером покинул учебное заведение и ушел в неизвестном направлении. На данный момент его местонахождение не установлено.

Его приметы: рост – 169 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светло-русые, карие глаза, прямой нос.

Особые приметы: узкий разрез глаз.

Был одет: в темно-оливковую куртку, серый свитер с синими рукавами, темно-серые джинсы с накладными карманами по бокам и белые кроссовки.

Если кто-либо обладает информацией о местонахождении Вячеслава, полиция просит сообщить в дежурную часть территориального подразделения по телефонам:

  1. (04866) 2-28-02
  2. (048) 779-44-93
  3. или на спецлинию 102.

 




