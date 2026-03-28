Мэр Львова Андрей Садовый признал некорректными свои заявления о работе противовоздушной обороны после атаки на город и извинился перед защитниками неба после того, как командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди призвал не упрекать военных.

Детали: После российской атаки на Львов Садовый заявил журналистам, что у него "очень много вопросов ко всем", поскольку город, по его словам, постоянно покупает дроны, антидроновые системы и передает все, о чем просят военные.

Прямая речь Садового: "Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому, думаю, что вопросов много ко всем. Моя задача сейчас — спасать людей, чтобы они имели где переночевать, а в больницах оказали качественную помощь. Это мы сделаем".

Детали: На эти слова отреагировал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди. Он заявил, что во время атаки 24 марта из 556 российских беспилотников до целей долетели 15, то есть около 3%.

По словам Бровди, украинские военные ежедневно сбивают 95-97% дронов, даже несмотря на массированные атаки.

Прямая речь Мадяра: "Хотя, конечно, есть над чем работать. Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает днем и ночью. Берегите людей, меньше разговоров. А мы будем работать в небе".

Детали: После этого Садовый опубликовал отдельное заявление, в котором сказал, что с большим уважением относится к силам ПВО и всем, кто защищает страну.

Он признал, что его ответ журналистке был эмоциональным и некорректным, объяснив это тем, что в тот момент стоял возле горящего дома в центре Львова и видел последствия российского удара.

Прямая речь Садового: "С большим уважением отношусь к силам ПВО и ко всем, кто защищает наше небо и землю.

Община Львова максимально закрывает запросы, которые поступают от военных.

Понимаю, что решение о использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего".

Что предшествовало:

24 марта российские беспилотники атаковали Львовщину. Во Львове загорелся дом, который относится к наследию ЮНЕСКО, также загорелся частный дом в селе Серники. В целом пострадали 32 человека.

По состоянию на утро 25 марта в больницах Львова остаются 7 человек, которые пострадали в результате российской атаки.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сообщил, что 24 марта Россия осуществляет одну из самых массированных атак на Украину, днем залетело еще более 400 ударных дронов, есть попадания.





