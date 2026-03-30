Совокупный доход украинских театров в 2025 году составил 4,5 млрд грн, а десятка самых доходных заведений совокупно получила 2,28 млрд грн.

Такие данные платформы больших данных VKURSI.

Несмотря на полномасштабную войну украинцы продолжают посещать театры и поддерживать культуру, говорится в сообщении.

Спрос на отдельные спектакли остается настолько высоким, что билеты на них раскупают сразу после появления в продаже, что демонстрирует интерес общества к культурной жизни даже в сложных условиях.

Ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, аналитики платформы больших данных VKURSI выделили 10 самых доходных театров в 2025 году.

В целом театральная отрасль Украины в 2025 году получила 7,2 млрд грн дохода - речь идет о юридических лицах, для которых основным видом деятельности является театральная и концертная деятельность (театры, цирки, филармонии, частные юридические лица).

Совокупный доход театров, которые финансируются из публичных бюджетов, составил 4,5 млрд грн. Сразу шесть столичных театров вошли в топ-10 театров Украины по доходам в 2025 году.

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко - 405 млн грн. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко - 321 млн грн. Одесский национальный академический театр оперы и балета - 285 млн грн. Киевский национальный академический театр оперетты - 246 млн грн. Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой - 232 млн грн. Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В.Лысенко - 219 млн грн. Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки - 207 млн грн. Днепровский академический театр оперы и балета - 124 млн грн. Киевский муниципальный академический театр оперы и балета - 120 млн грн. Киевский национальный академический академический Молодой театр - 19 млн грн.

Для исследования выбирали действующие или театры, которые находятся в состоянии приостановки.

В связи с утратой силы Хозяйственного кодекса Украины 28 августа 2025 года, государственные предприятия до 28 февраля должны были перейти на другие организационно-правовые формы, определенные Гражданским кодексом.

В результате театры Франко (Киев), Заньковецкой (Львов), Шевченко (Киев), Лысенко (Харьков) и Леси Украинки (Киев) больше не являются государственными предприятиями - Министерство культуры превратило их в государственные некоммерческие общества.

