Сьогодні, 18:00

Великдень разом? Папа Римський і Вселенський патріарх міркують про спільну дату

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Торік Папа Римський та Патріарх Константинопольський ініціювали обговорення переходу на спільне святкування Великодня.

Якщо домовленостей досягнуть, християни західного і східного обрядів відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа разом.

Про це розповів керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців у коментарі для "Укрінформу".

Він зазначив, що з 1 вересня 2023 року УГКЦ разом із Православною церквою України перейшла на новий календарний стиль.

"Це означає, що такі свята, як-от Різдво, Богоявлення, Успіння Богородиці, які з року в рік припадають на конкретні дати, ми відзначаємо в один день – разом із рештою світу. Щодо Великодня, то Пасхалія залишилася як була.

Ідеально, якби Папа Римський та Патріарх Константинопольський погодили б дату спільної Пасхалії. На жаль, поки цього ще не відбулося, але маємо гарні сигнали, що цей діалог ініційовано", – сказав Ігор Яців.

За його словами, питання спільної дати Великодня обговорювали торік під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору у Нікеї.

"Там відбувалися зустрічі Папи і Патріарха. Відповідно, вони ініціювали потребу нарешті перейти на спільну дату Пасхалії. Як тільки на цьому рівні досягнуть домовленостей, ми в Україні автоматично святкуватимемо Великдень усі разом", – розповіві представник УГКЦ.

Натомість структури греко-католицької церкви поза межами України вже живуть за західним способом обчислення Пасхалії.

Нагадаємо, у 2026 православні та греко-католики відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа 12 квітня, а у римо-католиків це свято настане на тиждень раніше, 5 квітня.

Дату Великодня церква обраховує заздалегідь, залежно від того, яким календарем користується для літочислення – григоріанським (римо-католики) чи юліанським (православні та греко-католики). Окрім сонячного календаря, враховують також місячний.

Щоб обчислити день Великодня, потрібні дати весняного рівнодення, першої повні після рівнодення та першої неділі після повні.


