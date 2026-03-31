Великдень разом? Папа Римський і Вселенський патріарх міркують про спільну дату

Торік Папа Римський та Патріарх Константинопольський ініціювали обговорення переходу на спільне святкування Великодня.
Якщо домовленостей досягнуть, християни західного і східного обрядів відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа разом.
Про це розповів керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців у коментарі для "Укрінформу".
Він зазначив, що з 1 вересня 2023 року УГКЦ разом із Православною церквою України перейшла на новий календарний стиль.
"Це означає, що такі свята, як-от Різдво, Богоявлення, Успіння Богородиці, які з року в рік припадають на конкретні дати, ми відзначаємо в один день – разом із рештою світу. Щодо Великодня, то Пасхалія залишилася як була.
Ідеально, якби Папа Римський та Патріарх Константинопольський погодили б дату спільної Пасхалії. На жаль, поки цього ще не відбулося, але маємо гарні сигнали, що цей діалог ініційовано", – сказав Ігор Яців.
За його словами, питання спільної дати Великодня обговорювали торік під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору у Нікеї.
"Там відбувалися зустрічі Папи і Патріарха. Відповідно, вони ініціювали потребу нарешті перейти на спільну дату Пасхалії. Як тільки на цьому рівні досягнуть домовленостей, ми в Україні автоматично святкуватимемо Великдень усі разом", – розповіві представник УГКЦ.
Натомість структури греко-католицької церкви поза межами України вже живуть за західним способом обчислення Пасхалії.
Нагадаємо, у 2026 православні та греко-католики відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа 12 квітня, а у римо-католиків це свято настане на тиждень раніше, 5 квітня.
Дату Великодня церква обраховує заздалегідь, залежно від того, яким календарем користується для літочислення – григоріанським (римо-католики) чи юліанським (православні та греко-католики). Окрім сонячного календаря, враховують також місячний.
Щоб обчислити день Великодня, потрібні дати весняного рівнодення, першої повні після рівнодення та першої неділі після повні.