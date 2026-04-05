3-04-2026, 18:00

Вивезення домашніх тварин за кордон: покрокова інструкція для власників

Категория: Новини / Юридична клініка

Путешествие с домашним животным требует тщательной подготовки и соблюдения ветеринарных требований. Чтобы избежать проблем на границе, специалисты советуют начинать оформление документов минимум за четыре месяца до поездки.

Согласно рекомендациям Госпотребслужбы, владельцам животных следует заранее ознакомиться с правилами некоммерческого перемещения питомцев за границу – они могут отличаться в зависимости от страны назначения.

За 4 месяца до поездки:

В первую очередь необходимо посетить государственную ветеринарную клинику. Там проводят обязательные процедуры:

  1. чипирование животного для идентификации;
  2. вакцинацию против бешенства (разрешена с 12-недельного возраста);
  3. оформление ветеринарного паспорта с отметками о прививках и чипе.

За 3 месяца до выезда:

Через 30 дней после вакцинации животному нужно сдать анализ крови на титр антирабических антител. Это обязательное требование для въезда во многие страны. Исследование проводится в аккредитованных лабораториях и может занять некоторое время.

За 5 суток до поездки:

Перед выездом следует снова обратиться к ветеринару:

  1. провести противопаразитарную обработку (если этого требует страна назначения);
  2. получить ветеринарное свидетельство.

Кроме того, необходимо оформить международный ветеринарный сертификат в пограничном инспекционном пункте. Специалисты советуют заранее уточнить график его работы, чтобы избежать задержек.

 

