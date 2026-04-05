Есть 10 принципиальных законопроектов, которые важны для получения финансирования, депутаты должны проголосовать за них в ближайший месяц, также еще есть 5 законопроектов, благодаря которым Украина может получить дополнительный 1 млрд в бюджет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 3 апреля во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть список главных законопроектов, которые важны для получения финансирования. В среду была встреча с главой фракции и премьер-министром - мы обсудили эти законопроекты. Это законопроекты, которые могут нам принести 360 миллионов, 380 миллионов, 400 миллионов, 440 миллионов - каждый. Это все посчитано - четкие суммы есть. Я считаю, что депутаты всех партий должны понимать значимость этих законопроектов для украинского бюджета. Таких принципиальных законопроектов 10", - сказал Зеленский, чьи слова цитирует " Укринформ".

Он также рассказал о еще 5 очень важных законопроектах, благодаря которым Украина может получить дополнительный миллиард для государственного бюджета.

"Если есть вопросы по налоговым законопроектам, их надо спокойно разбирать. Я думаю, что мы это пройдем. Думаю, парламент показал в прошлый раз свою работоспособность и сейчас должен показать", - отметил Зеленский.

Комментируя то, что народные депутаты в последнее время не поддерживают именно правительственные инициативы, Зеленский отметил:

"Законопроекты от Евросоюза или от МВФ не могут быть депутатскими. Все, что касается кандидатства Украины и получения траншей, - правительственное. Этот вопрос не в фамилиях. От того, что кто-то скажет: мне очень нравится вот этот министр, а не другой, общая ситуация не меняется. Все равно мы должны принять тот перечень законопроектов. Это наша обязанность по наполнению бюджета и изменений в Украине. А если кому-то не хочется за это голосовать, то им надо дать ответ, как закрыть дефицит бюджета и как обеспечить другую экономическую и политическую защиту для Украины, чем Евросоюз".

Он также отметил, что знает о том, что некоторые представители парламентских фракций, выезжая за границу, "коммуницируют в различных европейских институтах так, чтобы ухудшить условия для Украины, - и это также достаточно деструктивно".

"Это все потому, что идет политическая борьба. Я считаю, что политическая борьба не может идти сейчас. Я не вижу смысла - нет же выборов. Продолжается война. Для чего тратить свою энергию на политическую борьбу? Но есть те, кто тратит именно на это, а не на единство и работу ради Украины", - подытожил Зеленский.

Напомним:

Кабинет министров одобрил три законопроекта, разработанные Министерством финансов: о налогообложении цифровых платформ, налогообложении международных посылок и продлении действия военного сбора.

Источник