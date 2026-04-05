До 1 апреля более 51 тысячи украинских топ-чиновников подали декларации за прошлый год. ЭП проанализировала их и сопоставила имущественную картину с рыночной статистикой.

Доходы

Официальная заработная плата - основной источник дохода для подавляющего большинства чиновников: на нее приходится 88% всех задекларированных поступлений. Медиана - 57 тыс. грн в месяц, но разница между различными категориями чиновников достаточно велика, и почти вдвое больше средней по стране.

Топ-чиновники и руководители государственных предприятий в прошлом году получали более 109 тыс. грн в месяц, прокуроры - 65 тыс. грн, служащие категории А и Б и местные чиновники (уровень заместителей министров, глав департаментов и т.д.) - около 47-49 тыс. грн.

Зарплата членов их семей - существенно ниже: медиана по всем группам - 30 тыс. грн в месяц, то есть примерно вдвое меньше, чем у самого декларанта. Исключение - родственники топ-чиновников, где среди супругов не единичные предприниматели и топ-менеджеры с собственными высокими доходами.

Остальные 12% доходов в декларациях - дивиденды, аренда, отчуждение имущества: небольшая, но стабильная прибавка к основной зарплате.

Жилье и земля

Более 95% госслужащих категорий А и Б имеют жилье в собственности или с правом пользования. Прокуроры и следователи - 90%. Местные чиновники - 84%. Эти цифры касаются и семей: квартира на имя жены, дом, записанный на взрослого сына - все входит в декларацию.

Для понимания масштаба: по разным оценкам, от четверти до трети украинских семей вообще не имеют собственного жилья - арендуют или живут с родителями.

За этими общими цифрами - важный нюанс, особенно заметный в данных прокуроров и следователей. Если смотреть на недвижимость где они проживают, то непосредственно владельцами являются 37,8% прокуроров. Если добавить ведомственное и служебное жилье с правом пользования - ведомственные квартиры, где человек живет официально, но не является юридическим владельцем, - цифра поднимается до 76%.

Еще более 11 тыс. квартир, связанных с прокурорами, оформлены на юридические лица, но попали в декларации как имеющие "признаки связанности" с декларантом - это формулировка антикоррупционного законодательства. Такое декларирование обязательно и само по себе не является нарушением.

Новое жилье в 2025 году приобрел примерно каждый восемнадцатый чиновник. В целом это около 2800 сделок. На всем рынке недвижимости в Украине в 2025 году произошло примерно 205 тыс. сделок. То есть чиновники, которых менее 0,4% от всех занятых, заключили около 1,4% всех сделок - в четыре раза больше своей доли в занятости.

Приобретение частично осуществлялось за счет государственной жилищной помощи. Среди 51 тысячи декларантов программой "еОселя", благодаря которой недвижимость покупается в кредит под 3-10% годовых, воспользовались 416 человек. Компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество задекларировали еще 283 человека.

Но в этих общих не слишком выразительных цифрах спрятаны особые истории. Согласно декларации заместителя начальника отдела Госпродпотребслужбы в Донецкой области Эдуарда Денисенко, за 2025 год вместе с женой он задекларировал два дохода как компенсацию за поврежденное/уничтоженное имущество на общую сумму 7,1 млн грн от Министерства развития громад и территорий.

В том же году у него появляются две новые квартиры на Киевщине: площадью 80,2 квадратных метра в Ирпене ( приобретена 8 июля), и 29 квадратных метров в Буче (22 октября). Формально декларация не доказывает, что именно эти две компенсации пошли на покупку квартир, но временное совпадение и суммы делают этот случай одним из самых ярких примеров качества адресной помощи государства тем, кто из-за войны остался без собственного жилья.

Земля - у более чем половины госслужащих и топ-менеджеров и почти у двух третей местных чиновников. Новым наделом в 2025 году обзавелся примерно каждый двадцатый декларант.

Автомобили

В 2025 году каждый седьмой-восьмой чиновник приобрел автомобиль - новый или подержанный. Всего в декларациях фиксируется около 9 700 новых приобретений: от 11,6% среди госслужащих категорий А и Б до 15,2% среди прокуроров. На фоне общего рынка - 83 тыс. новых и около 895 тыс. подержанных машин - чиновники заключили примерно 1% всех сделок, хотя на них, как уже отмечалось, приходится менее 0,4% от всего занятого населения.

Диспропорция растет, если принимать во внимание исключительно новые машины. Автомобилей выпуска 2024-2025 годов приобрели около 1900 чиновников, что составляет примерно 2,3% от всех новых машин, проданных в Украине за год, - или в семь раз больше, чем доля этих людей на рынке труда.