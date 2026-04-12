Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер обновил протоколы защиты от цензуры и призвал россиян обновить приложение.

Об этом он написал в Telegram.

"Мы усовершенствовали протокол Telegram для противодействия цензуре. Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи несмотря на запрет", - сказал Дуров.

Дуров также посоветовал избегать использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о VPN властям для блокировки).

Он также заявил, что использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет.

Уровень "аномалий" при входе в Telegram, из-за которых невозможно пользоваться мессенджером, в пятницу 10 апреля утром достиг 95% в России.

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытка России заблокировать виртуальные частные сети (VPN) вызвала проблемы с внутренней платежной системой, добавив, что десятки миллионов россиян сопротивляются цифровому контролю.

В феврале сообщалось, что действия основателя соцсети Telegram Павла Дурова расследуются в России в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.

