Россия и Украина провели обмен по 175 военнопленных каждая при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили официальные представители обеих стран.

Россия и Украина обменялись пленными в субботу за несколько часов до того, как должно было вступить в силу временное прекращение огня на время православной Пасхи, сообщили официальные представители обеих стран.

Обмен по 175 военнопленных при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов произошел сразу после того, как обе страны ночью обстреляли друг друга беспилотниками.

По данным ВВС Украины, Россия выпустила по Украине не менее 160 беспилотников, в результате чего четыре человека погибли и десятки получили ранения на востоке и юге страны, а Одесская область оказалась в числе наиболее пострадавших.

Около двух человек получили ранения в результате атаки на черноморский портовый город, когда беспилотники нанесли удар по жилому району, повредив многоквартирные дома, коттеджи и детский сад, сообщили украинские власти.

В России Министерство обороны сообщило, что за ночь на территории России и оккупированного Крыма было сбито 99 украинских беспилотников.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о 32-часовом прекращении огня на время православных пасхальных выходных, приказав российским войскам прекратить боевые действия с 16:00 субботы до конца воскресенья.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу назвал этот шаг Путина "гуманитарным" жестом, но заявил, что Москва по-прежнему нацелена на всеобъемлющее урегулирование на основе своих давних требований - ключевого камня преткновения, который мешает двум сторонам достичь соглашения.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский пообещал соблюдать режим прекращения огня, назвав его возможностью развить мирные инициативы. Зеленский предупредил, что на любые нарушения будет дан быстрый военный ответ.

"Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня (на) Пасху может также стать началом реального движения к миру", - написал Зеленский в своем онлайновом сообщении в субботу.

Но он добавил: "Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет придерживаться режима прекращения огня и даст жесткий ответ".

В прошлом году Путин отдал аналогичный приказ о прекращении огня во время православной Пасхи, но обе стороны сообщали о многочисленных нарушениях.

Источник