Искусственный интеллект теперь анализирует каждый законопроект и решение правительства в Украине, говорят в Министерстве цифровой трансформации.

В Кабмине уже действует концепция, где ИИ помогает анализировать рабочие проекты и инициативы чиновников в Украине. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью "Апострофу".

По его словам, ИИ анализирует решение правительства и дает отчет в табличке, где оценивает, насколько идея из документа будет полезной для бизнеса, государства и общества.

"Уже есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет, кому какой акт даст какой эффект. То есть искусственный интеллект делает табличку по каждому решению правительства. Он говорит, кто из него выиграет. Влияние на граждан, бизнес. Нейтрально, положительно, может быть негативно. Он анализирует акт, который правительство принимает, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно". Это проходит на автоматической основе. Мы загоняем туда все решения, и он выдает результат. Нельзя сказать, что это информация, на которую можно полагаться. Но мы тестируем. У нас решение правительства уже искусственный интеллект проверяет", — рассказал он.

На вопрос, что о такой инициативе думают в Кабмине, чиновник ответил, что чиновникам нужна качественная статистика. Поэтому интерес к таким технологиям есть.

"У премьер-министра есть в целом желание видеть больше актуальных цифр, потому что у нас вообще не было такой культуры, что данные должны быть сейчас и достоверными. То есть ты делаешь какое-то письмо, письмо обрабатывается, через две недели приходит статистика, которая уже никому не нужна. Я думаю, что мы придем к тому, что у нас будет по каждому законопроекту в парламенте и по каждому решению правительства будет для премьер-министра выдаваться какой-то бриф, и для спикера парламента, который будет показывать последствия принятия этого законопроекта", — считает Александр Борняков.

Также в Украине готовятся кардинальные изменения в судебной системе — искусственный интеллект поможет разгрузить суды и ускорить рассмотрение административных дел. Этот проект является одним из приоритетов Министерства цифровой трансформации.





























