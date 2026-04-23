"Укрзализныця" остается крупнейшим работодателем уже более 5 лет, но ее команда постепенно уменьшается.

Об этом говорится в исследовании от Опендатабот.

Отмечается, что загод штат компании сократился на 5% - до 169 952 сотрудников. Всего с начала полномасштабной войны штат компании сократился на 27% или 62,8 тысячи человек.

Второе место занимает АТБ с 46 649 сотрудниками. За год компания увеличила команду на 565 человек (+1%), но с начала полномасштабной войны потеряла 14 133 работника (-23%).

Третье место - у Газораспределительных сетей Украины, где работает 39 444 человека. За год компания добавила 1 770 сотрудников (+5%) - это самый большой рост среди всех в десятке, подчеркнули аналитики.

"Сильпо" обогнали "Укрпочту" и поднялись на четвертое место с показателем 32 367 работников. За год здесь к команде добавился 1 001 человек (+3%), однако по сравнению с 2021 годом компания потеряла 9 808 сотрудников (-23%).

"Укрпочта", которая теперь на пятом месте, имеет 31 739 работников - ее штат за год не изменился, но в долгосрочной перспективе сокращение значительное: - 30 634 человека (-49%) до 2021 года.

Согласно исследованию, "Новая почта" удерживает шестую позицию с 27 572 сотрудниками. За год штат компании не претерпел особых изменений (+0,2%), в то же время с 2021 года человеческий капитал сократился на 2 218 работников (-7%).

В Новой почте объясняют: общее уменьшение штата связано, в основном, с войной, миграцией работников и изменениями операционных процессов.

Наибольшие в процентах изменения штата за год произошли в Энергоатоме:-6%. Всего с 2021 года компания потеряла 8 087 работников (-24%). Сейчас, по данным финотчетности, в компании работает 25 740 сотрудников.

На восьмом месте - "Леса Украины" с 22 252 работниками. Сейчас компания имеет статус "в состоянии прекращения" из-за процесса реорганизации. В то же время именно на этом предприятии зафиксирован наибольший процент сокращения штата среди всей десятки в прошлом году: -6% (- 1 465 человек), отмечают эксперты.

Девятое место удерживает "Укрнафта" - 19 583 сотрудника. За год компания выросла на 657 человек (+4%). Однако с 2021 года штат Укрнафты уменьшился на 1 213 работников (-6%).

Замыкает десятку "Укргаздобыча" с 17 794 работниками: +477 человек за год (+3%). Это единственная компания топа, которая с начала полномасштабной увеличила свой штат: +979 работников (+6%), говорится в аналитике.

По состоянию на май 2025 года в столице крупнейшим работодателем стала " Укрзализныця", которая имеет 178 616 работников. Это не только крупнейший работодатель Киева, но и всей страны.

