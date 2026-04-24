В Украине готовятся изменить систему мобилизации, а именно: структуру и название территориальных центров комплектования. Основная идея — разграничить функции бывшего ТЦК.

Ключевые тезисы:

В Украине планируют реформу ТЦК с переименованием учреждения в «Офис призыва».

Систему хотят разделить: социальные функции отделят от мобилизации.

Законопроект готовят к представлению в парламент.

Реформирование системы мобилизации предполагает не только новое название, но и изменение логики работы. Вместо ТЦК появятся «Офисы призыва» или «Офисы комплектования».

Об этом сообщил Liga.Net народный депутат Роман Костенко.

Как планируется реформировать ТЦК?

По мнению Костенко, преобразование ТЦК в «офис» изменит отношение граждан к этому учреждению — по аналогии с государственными структурами, такими как Офис Президента или Генеральной прокуратуры. Ключевым моментом станет разделение функций: социальные сервисы и мобилизационные процессы будут отделены друг от друга, в том числе и физически.

Однако, подчеркнул депутат, изменение названия, без обновления подходов к работе персонала, не принесет результата.

Передадут ли функции мобилизации полиции?

Костенко сообщил, что в ходе обсуждения реформы рассматривался и вариант передачи части полномочий ТЦК Национальной полиции. Однако эта идея не нашла поддержки, прежде всего, со стороны правоохранительных органов.

Костенко считает, что такой шаг означал бы лишь смену исполнителя без реального обновления системы.

Вместо этого акцент сделают на цифровизации. С апреля 2026 года Министерство обороны планирует более активно внедрять электронные сервисы для учета и взаимодействия с военнообязанными.

Ожидается, что законопроект об изменениях в системе мобилизации в ближайшее время внесут в Верховную Раду. Окончательная версия документа уже находится на завершающем этапе подготовки.

По словам главы фракции «Слуга народа», обсуждаются вопросы снятия с учета миллионов “уклонистов”, а также изменения условий службы, выплат и обеспечения для военнослужащих различных подразделений.





