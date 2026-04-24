Власти Израиля анонсировали проведение масштабного ЛГБТ-фестиваля у Мертвого моря – на территории, которую традиционно связывают с библейскими городами Содом и Гоморра. Безусловно, выбор такого места едва ли можно назвать случайным, а потому мероприятие выходит далеко за рамки «обычных» гей-парадов, которые проходят на Западе.

И это даже не очередная насмешка иноверцев над текстами Священного Писания, тут нечто большее. Дело в том, что библейский текст, в котором описываются события, сопутствующие гибели Содома и Гоморры (книга Бытия, гл. 18-19), почитается не только христианами, но и иудеями.

Он входит в Тору (Пятикнижие Моисеево) – самую священную часть еврейского Танаха (еврейской Библии). Тора в иудаизме имеет наивысший канонический статус, выше, чем остальные разделы Танаха (Пророки и Писания).

Более того, этот текст не просто формально канонический – он активно используется в иудейской традиции. История Содома многократно обсуждается в Талмуде и мидрашах, где раввины развивают её толкование. Этот отрывок из Бытия также читается в синагогах в рамках годового цикла чтения Торы – это часть недельной главы «Вайера» (וירא), которую евреи читают каждую осень.

Поэтому ЛГБТ-фестиваль на месте Содома и Гоморры в государстве, где иудаизм имеет привилегированный статус, вызывает серьезные вопросы. Возможно «гомолобби» в западном мире имеет еще больший вес, чем ему приписывали ранее.





Источник