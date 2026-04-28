Военные расходы Украины в 2025 году выросли на 20% и составили 84,1 млрд долл. - самый высокий показатель в истории страны и седьмое наибольшее значение в мире.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Расходы Украины в 2025 году составляли 40% от ее ВВП.

Общие мировые оборонные расходы в 2025 году выросли на 2,9% и достигли 2,887 трлн долл. В то же время в 2024 году расходы выросли на 9, 7 %.

Такое сокращение роста связано в первую очередь с уменьшением военных расходов Соединенных Штатов. В 2022, 2023 и 2024 годах страна потратила суммарно 127 млрд долл. на поддержку Украины. В 2025 году эти расходы остановились, что привело к сокращению оборонных расходов на 7,5% - до 954 млрд долл.

В то же время эксперты SIPRI считают, что это сокращение является кратковременным: бюджет США на 2026 год предусматривает рост расходов до более 1 трлн долл., а в 2027 году они могут вырасти до 1,5 трлн долл.

Иран также сократил свои расходы из-за экономических трудностей, а Израиль - из-за деэскалации в Газе. Азиатские страны, такие как Китай, Тайвань и Япония, активно наращивали расходы.

Военные расходы Европы в 2025 году выросли на 14% и достигли отметки в 864 млрд долл. В частности Россия нарастила расходы на 5,9% - до 190 млрд долл. Это значение составляет около 7,5% от ВВП страны.

Совокупные расходы европейских стран НАТО достигли 559 млрд долл. 22 из 29 из них потратили более 2% своего ВВП на оборону. В частности расходы Германии выросли на 24% до 114 млрд долл., а Испании - на 50%, до 40,2 млрд долл.

Это стало самым быстрым ростом расходов среди европейских стран НАТО с 1953 года.

