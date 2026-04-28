С 29 апреля в Одессе временно ограничат движение транспорта на одной из оживленных локаций города. Речь идет о Люстдорфской дороге на участке от улицы Левитана до улицы Константи.

Перекрытие связано с проведением неотложных ремонтных работ на городском канализационном коллекторе, который проходит прямо под проезжей частью Люстдорфской дороги, сообщили в Инфоксводоканале. И аварийная ситуация потребовала срочного вмешательства коммунальных служб.

Ограничение будет действовать с 29 апреля по 1 июня 2026 года. На этот период движение транспортных средств по указанному отрезку Люстдорфской дороги будет полностью запрещено.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.





