Силы безопасности земли Северный Рейн-Вестфалия провели обыск в доме человека, подозреваемого в шпионаже. По всей видимости, это расследование связано с обнаружением на железнодорожной станции Минден секретной камеры, которая использовалась для слежки за военными перевозками.

Федеральный министр обороны Борис Писториус неоднократно подчеркивал, что наибольшая угроза для Германии в настоящее время исходит от России. Но в случае с расследованием дела о возможном шпионаже в Северном Рейне-Вестфалии бундесвер деталей пока не разглашает. Пресс-секретарь министерства объясняет: "Пожалуйста, поймите, что по соображениям военной и оперативной безопасности по этому делу не может быть предоставлено никаких подробностей".

Предпосылкой нового дела, вероятно, является слежка за поставками оружия в Украину и военными перевозками бундесвера на восточный фланг НАТО, в частности в Литву. Там расквартирована целая бригада бундесвера.

По данным местных телерадиокомпаний WDR и NDR, литовец, которого сейчас подозревают в шпионаже и который уже несколько лет живет в Германии - точнее, в Детмольде, - уже некоторое время прослушивается. По слухам, он установил камеру на мачте высотой пять метров на железнодорожной станции Минден - между Оснабрюком и Ганновером. Эта камера была обнаружена в конце сентября 2025 года. Ее заметил сотрудник Deutsche Bahn. Хотя на камере был логотип DB, она не имела права находиться на станции Минден.

Согласно судебным нормам, изначально действует презумпция невиновности, но во вторник прокуратура Дортмунда провела обыск в доме предполагаемого агента.

Секретная камера на железнодорожном вокзале Миндена

Литовец, очевидно, хотел использовать небольшую камеру на солнечных батареях стоимостью около 50 евро, чтобы шпионить за военными перевозками на НАТО. Камера ночного видения, как сообщается, также использовалась для записи живого видео.

Железнодорожный вокзал в Миндене считается центральной станцией погрузки транспорта для восточного фланга НАТО - не только для немецких, но и для британских вооруженных сил.

WDR и NDR сообщили, что обнаружение камеры рассматривается в немецких кругах безопасности как первое реальное доказательство шпионажа на важных маршрутах военного снабжения и пополнения в Германии.

С начала агрессивной войны Путина против Украины российская шпионская деятельность была обнаружена, в частности, в Восточной Европе. В Польше в пасхальный понедельник был арестован мужчина за фотографирование железнодорожной инфраструктуры. Однако в течение нескольких месяцев участились инциденты и аресты в Германии.

