Бойцы Роты Иисуса Христа, входящей в состав Христианского корпуса, во время боевого выхода взяли в плен российского военнослужащего. Ранее в плен попали еще двое его сослуживцев.

Об этом сообщили в Христианском корпусе.

Несмотря на сложные условия передвижения, военные решили пощадить жизнь уже безоружного пленника.

"Именно так выглядит исполнение заповеди "Не убий" в условиях войны", — отметили в Христианском корпусе.

Христианский корпус — это объединение воинских подразделений, разделяющих христианские ценности и добродетели. В его состав входит, в частности, Рота Иисуса Христа.

В ордене подчеркнули, что посвящают свою деятельность Богу и стремятся проявлять любовь не только к ближним, но и к врагам.

Напомним, в Украине ввели дополнительные выплаты военнослужащим за взятие в плен или уничтожение живой силы противника. За пленного военнослужащего РФ предусмотрено 100 тыс. грн, а за уничтоженного — 15 тыс. грн.

Если в пленянии участвовали несколько военнослужащих, 100 тыс. грн будут распределены между ними пропорционально. Выплата за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою будет начисляться при условии подтверждения видеозаписью.

Ранее российские СМИ сообщали, что в украинский плен попал 45-летний Антон Милаев — приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева. По данным российского Telegram-канала Baza, он находился на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области. Милаев отправился на войну в качестве сапера осенью 2025 года, а уже в ноябре перестал выходить на связь с семьёй.