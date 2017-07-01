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Сегодня, 12:55
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- Дата: Сегодня, 12:55
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Безопасность во время матча Суперкубка Украины по футболу. В гостях студии - заместитель начальника областной полиции Сергей Махотин
Категория: Юридическая клиника
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