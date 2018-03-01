Развитие цифровых технологий – неотъемлемая часть современного образования

Глава аппарата президента Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент Валентин Федоров рассказал о преимуществах поступления и особенностях обучения в НУ «ОЮА».

– Валентин Андреевич, начнем с того, что в прошлом году Одесская юракадемия грандиозно отметила свое 20-летие. Напомню, что в программу празднования вошли и официальная часть в Одесском академическом оперном театре, и традиционный конкурс красоты «Мисс Академия». Событие признали «Юбилеем года» по версии «Народное признание – 2017». Двадцать лет – это достаточно молодой возраст для высшего учебного заведения. Но результаты, которые были достигнуты за этот короткий период времени, действительно впечатляют. В чем секрет успеха?

– Говоря о юбилее, мы говорим о новейшей истории – о 20-летии Национального университета «Одесская юридическая академия» из 170 лет одесской школы права. Секрет успеха прост, он заключается в том, что Одесская юракадемия включила в себя все новейшее, лучшее, что сегодня есть вокруг нас, и те традиции, которые заложили фундамент в развитие юридического образования и науки в нашей стране. Это, прежде всего, профессорско-преподавательский состав, который формирует костяк университета. Сергей Васильевич Кивалов, президент НУ «ОЮА», всячески готов воспринимать и впитывать те идеи, которые сегодня генерирует молодежь – не только студенты, но и молодые преподаватели, при этом очень трепетно относясь к традициям, к профессуре. Хочу отметить, что у нас преподают профессора, которым по 90 лет. Сегодня у нас развиваются целые школы тех мэтров, которых уже нет с нами, выплачиваются именные стипендии, создаются именные аудитории, памятные таблички на домах, где они проживали. Одним словом, мы не только сосредотачиваемся на новейших технологиях, что безусловно, важно, но и чтим наши традиции, потому что без прошлого нет будущего, и это прошлое помогает сегодня строить и формировать то успешное будущее, которое мы видим в стенах нашего университета.

Юбилей Академии – это был грандиозный, но очень ответственный праздник, который коллектив университета вынес на своих плечах, и удостоился большого количества наград. Вообще перечень наград, которыми был удостоен наш университет за 20 лет огромен. К примеру, Всемирный конгресс юристов признал наш университет лидером в сфере юридического образования, наш коллектив получил орден Трудовой славы, почетные грамоты Союза юристов Украины за развитие науки и образования. Это очень приятно, потому что без высокой оценки труда людей, которые формируют Национальный университет «Одесская юридическая академия», было бы не так приятно работать. Наши достижения отмечены и Народным признанием, и европейской квалификацией качества, и многими другими мировыми рейтингами – в частности, агентство USAID признало наш университет одним из трех лучших университетов. Это все определяет сегодняшнее настоящее нашего университета. И это тот успех, который зарождался еще 170 лет назад, когда в Одессе только возникла школа права.

– Наверное, не было ни одного дня, чтобы в Одесской Юракадемии что-то не строилось, не реконструировалось, не открывалось. Если взять только прошлый год – это и Коворкинговые пространства, и новые стадионы, и студенческие кафе. Что планируете в этом году, какие проекты будут запускаться?

– Нет развития без движения, и действительно, задор Сергея Васильевича Кивалова, задор коллектива не позволяет останавливаться на достигнутом – создается, строится, развивается очень много. Материально-техническая база университета наряду с профессорско-преподавательским составом – это, конечно, основа развития вуза. Если не будет развиваться материально-техническая база, мы не сможем в достаточной мере заинтересовать студентов: они хотят, в частности, обучаться в теплых, соответствующих современным цифровым технологиям, аудиториях. В прошлом году было открыто очень многое. А уже в этом году, буквально несколько недель назад, Сергей Васильевич Кивалов открыл новейшее студенческое кафе в Бисквитном переулке, где могут питаться не только студенты Юридического колледжа и Экономико-правового колледжа МГУ, но и все желающие – уровень качества питания там очень высок. Помимо этого, в конце месяца будут открыты новые танцевальные залы, ринги для единоборств, современнейший тренажерный зал, часть средств на который была выделена Одесским областным советом и Одесской облгосадминистрацией. Также готовится к открытию суперсовременный IT-центр, аналогов которому, я думаю, нет не только в вузах, но и во всей Украине. Дело в том, что в течение последних трех лет на базе нашего университета действовала IT-лаборатория. Несмотря на то, что наш вуз немного другой специализации, студенты факультета журналистики, как и других факультетов, на базе этой IT-лаборатории вели разработки в области цифровых технологий. Это и мобильное приложение, и чат-бот, и сайты, и различные другие направления, которые помогают студентам в учебном процессе. Было создано более десятка авторских программ, поэтому президент Академии принял решение развивать дальше это направление, в результате чего и был создан IT-центр. Почему я говорю, что он суперсовременный? Центр оснащен компьютерами последнего поколения, самой передовой цифровой техникой, более того, применены самые современные технологии даже в дизайнерских решениях центра, за образцы взяты лучшие IT-компании, такие как Гугл, Майкрософт. Все это должно быть очень интересно студентам, потому что они могут сегодня получать не только юридические знания, но и те навыки, которые им будут необходимы после выхода из стен университета, а это, конечно, и компьютерная грамотность, в том числе на высочайшем уровне. Более того, сегодня на факультете гражданской и хозяйственной юстиции развивается целый комплекс такого направления, как IT-право, поскольку за этим тоже будущее. В Международном гуманитарном университете, если мы уже затронули наш вуз-партнер, будет создаваться крупнейший центр кибербезопасности. Это все сегодня передовые технологии, которые внедряются и в нашем университете, потому что если мы их не будем внедрять, то будем «пасти задних», а наш университет этого себе позволить не может – мы должны быть «впереди планеты всей».

– Буквально несколько дней назад на базе Одесской юракадемии были открыты курсы по подготовке частных исполнителей. НУ «ОЮА» снова стал первым вузом в Украине, который запустил пилотный проект. В связи с этим вас посетил заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр. Скажите, почему вы идете на такие смелые эксперименты? Чтобы вуз всегда был первым?

– Действительно, мы идем на смелые эксперименты. Буквально в прошлом году агентство USAID внедряло дополнительные магистерские программы, ряд новых инновационных технологий в образовании, и наш университет стал первым в процессе их внедрения. Сегодня наш вуз стал первым в подготовке частных исполнителей. Это абсолютно новое веяние в юриспруденции, в исполнительной службе. В нашей стране сегодня многие хотят что-то внедрять, но, к сожалению, не всегда это приводит к какому-то положительному результату. Аналитика показывает: то, что происходит в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» – это всегда хорошо. В этом проекте будет задействовано еще несколько вузов, но именно Одесская юракадемия сегодня осуществляет набор на эти курсы, и первый выпуск будет из стен нашего вуза. Я думаю, что это будет очень успешный проект, поскольку слушателей курсов готовят суперпрофессионалы – это и действующие судьи, и наши профессора – специалисты именно в этой сфере, и юристы-практики. То есть, привлечены лучшие из лучших, потому что люди должны получать только лучшие знания, лучшие навыки. Я уверен, что те исполнители, которые будут проходить подготовку у нас, обязательно станут высококвалифицированными профессионалами.

– Валентин Андреевич, хотелось бы обсудить несколько вопросов, касающихся международного сотрудничества Одесской юридической академии. Недавно вуз посетил президент Европейской ассоциации юридических факультетов – ELFA (European Law Faculties Association) Жозеп Марсер. Знаково, что он впервые не только в Одессе, но и вообще в Украине. Как удалось пригласить такого гостя, и в чем будет заключаться сотрудничество Юракадемии и авторитетной международной организации ELFA?

– Во-первых, год назад факультет международно-правовых отношений нашего университета стал членом организации ELFA, куда входит порядка 100 факультетов мира. Во-вторых, Сергей Васильевич Кивалов лично пригласил президента этой организации Жозепа Марсера, поскольку имеет достаточно серьезные международные контакты. Вы знаете, что в нашем университете регулярно читают лекции и американские профессора, адвокаты и действующие юристы, и европейские. Не было еще ни одного месяца, чтобы тот или иной курс лекций на различных языках не слушался в нашем университете. Кроме того, еще 12 лет назад в нашем вузе была внедрена практика проведения спецподготовки наших юристов на английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках. Эта практика имеет очень большой успех, потому что профессиональный юрист должен знать не один язык, и естественно, что наш университет сегодня известен за рубежом. Это дает возможность не просто получения навыков и знаний от носителей языка, наши студенты выезжают за границу, на стажировки, в иностранные школы, они могут получать двойной диплом. Точно также и наши преподаватели имеют возможность международных стажировок, получения дополнительного образования, и очень многие, являясь кандидатами наук, доцентами, являются и магистрантами ряда зарубежных вузов. Это очень важно сегодня в современном мире, мире глобализации, когда можно получить образование не только в одном вузе, но обучаясь, к примеру, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», студент может получить диплом Бирмингемского или Букингемского университета, или одного из вузов Швейцарии, Испании и так далее.

За знаниями сила, за знаниями будущее! К сожалению, не все это понимают в нашем государстве, поэтому осуществляется такое серьезное давление на образование. Хотя традиционно, наши граждане очень трепетно относятся к получению высшего образования, потому что понимают: образованный человек – это успешный человек. В нашем университете это выведено на высочайший и серьезнейший уровень: ты должен быть не только юристом, а суперспециалистом в различных областях, чтобы, окончив университет, быть востребованным на рынке профессий. Конкуренция огромная, и если тебе нечего будет предложить дополнительно, если ты не сможешь зарекомендовать себя перед своим потенциальным работодателем, то карьерного будущего не будет.

– Помимо того, что ваш вуз дает качественные знания, заботится ли он о трудоустройстве? Известно, что государство сняло с себя обязательства трудоустраивать выпускников высших учебных заведений, занимается ли этим Юракадемия?

– Наша академия славится тем, что она на 100 процентов трудоустраивает своих выпускников. Несмотря на то, что государство сняло с себя эти обязательства, наш университет эти обязательства за собой сохранил. У нас на сегодняшний день заключено огромное количество договоров и о стажировках, и о практике, и о трудоустройстве с Генеральной прокуратурой, Национальным агентством по борьбе с коррупцией, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел и многими другими организациями. Проводятся ярмарки вакансий, куда приезжают крупнейшие юридические компании. Именно наш университет первым заключил меморандум с Национальной ассоциацией адвокатов Украины по поводу стажировок и трудоустройства будущих адвокатов. Как видите, и в этом направлении наш вуз первый. Конечно, успех учебного заведения заключается не только в высококачественной подготовке, но и в возможности трудоустройства его выпускников. Хочется поблагодарить руководство университета и лично Сергея Васильевича Кивалова, за их внимание к тому, чтобы университет обучал актуальным профессиям. Если есть потребность в IT-праве – мы начинаем подготовку в этой сфере, есть востребованность в специалистах по кибербезопасности – мы готовим специалистов в этой сфере. Если мы видим, что сегодня возник большой спрос на специалистов в земельном законодательстве – мы их готовим. То есть, спектр юридических направлений сегодня огромен – в нашем университете 8 факультетов и почти 56 кафедр, которые накапливают самые передовые, самые важные знания, что дает возможность нашим студентам получать очень хорошее образование.

– Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» не является вузом исключительно юридического профиля. Здесь осуществляется подготовка журналистов, кроме того, есть социологи, политологи, психологи. На каком этапе находится развитие этих специальностей?

– Социология, политология, психология, а также журналистика – это сегодня одни из самых востребованных направлений, и естественно, таких специалистов готовит и наш вуз. К примеру, у студентов факультета журналистики имеет прекрасную базу для приобретения практических навыков – это ряд передовых телеканалов нашего города и страны. Еще много наших студентов, еще даже не выпускников, уже работают и на радиостанциях, и на телеканалах, и на интернет-порталах, и в крупнейших газетах. Возможность трудоустройства у них появляется уже на третьем курсе, а когда они выпускаются из стен университета, они имеют не только профессию, но и место работы, они уже зарабатывают деньги. То же касается и политологов, социологов и психологов. На базе университета действует лаборатория политических и социологических исследований, где наши студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Более того, в 2016 году наш университет побил рекорд, проведя самый масштабный социологический опрос «Одесса – город счастливых людей» в Украине и попал в Национальную книгу рекордов Украины. И это тоже сделали студенты факультета. Сейчас создается при Юридической клинике и на базе университета совместная психологическая лаборатория, где студенты будут приобретать практические навыки психологов. Может быть, вначале это будет внедрено в среде студенчества. Студент бывает иногда оторван от родителей, не всегда может прижиться в социуме и у него могут возникнуть психологические трудности, и он сможет обратиться за помощью в наш центр. Помню, когда я учился в школе, у нас был специальный психологический кабинет. Аналогичная психологическая лаборатория будет создана и в стенах университета.

То есть, ещё раз хочу подчеркнуть, что наш вуз предоставляет возможность не только получения теоретических знаний, но и практических навыков. Еще будучи студентом, вы можете проходить стажировку и практику в различных органах и организациях, и на момент выпуска, вы уже будете профессионалом, обладающим знаниями плюс навыками, и вы уже становитесь специалистом, который сразу может приступить к работе. Это очень важно – вам не надо «раскачиваться». Сегодня работодатель смотрит именно на это, ему не нужны теоретики, а нужны классные специалисты, которые сразу смогут выполнять его задачи. Мы в нашем университете готовим именно таких специалистов!

– Валентин Андреевич, вопрос, который волнует многих учащихся старших классов: функционируют ли при университете подготовительные курсы для старшеклассников?

– Да, они начали свою работу 3 марта. Мы буквально вчера посмотрели статистику, и очень приятно отметить, что за период с 2014 года количество поступающих к нам учащихся увеличилось в три раза. Кроме того, для тех абитуриентов, которые не успеют пройти курс подготовки, например, к ЗНО, в стенах нашего университета с начала июня будет запущен дополнительный интенсивный курс. Эти мероприятия позволяют сформировать большое количество абитуриентов, поступление в наш университет для которых существенно облегчается.

Интервью провела Наталия Опара