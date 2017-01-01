Внимание: Трассы в Одесской области опять закрыты для движения транспорта

Оперативным штабом принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в 11 районах области с 00.00 часов до 09.00 часов 11.01.2017.

10 января под председательством временно исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломии Бобровской состоялось заседание оперативного штаба комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов с 00.00 часов до 09.00 часов 11 января 2017 года, кроме автодорог М-05 «Киев-Одесса», М-05-01 «Обход м.Одессы» и М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» (на Таганрог).