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  • Дата: Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04

Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)

Категория: Первая полоса / Новости


Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)

Движение пешеходов на четной стороне квартала Дерибасовской от Ришельевской до Екатерининской улиц будет ограничено.
Соответствующая надпись появилась на входе в многоэтажное жилое здание с административными помещениями по адресу Дерибасовская №12. Работы планируют закончить в июле. Сроители монтируют леса прямо на тротуаре, который начали «освобождать» от арендаторов, нарушивших правила. Зданию давно требуется ремонт, и фасада в том числе. Оно построено в 1912–1913 годах (архитектор – Ландесман).
Напомним, напротив производится ремонт фасада здания №10. А также Одесский горсовет приступил к подготовительным работам по ремонту здания ЗАГСа на Ришельевской, 4.

Галерея

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Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)
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