Перекрывается часть Дерибасовской до июля (фото)

Движение пешеходов на четной стороне квартала Дерибасовской от Ришельевской до Екатерининской улиц будет ограничено.

Соответствующая надпись появилась на входе в многоэтажное жилое здание с административными помещениями по адресу Дерибасовская №12. Работы планируют закончить в июле. Сроители монтируют леса прямо на тротуаре, который начали «освобождать» от арендаторов, нарушивших правила. Зданию давно требуется ремонт, и фасада в том числе. Оно построено в 1912–1913 годах (архитектор – Ландесман).

Напомним, напротив производится ремонт фасада здания №10. А также Одесский горсовет приступил к подготовительным работам по ремонту здания ЗАГСа на Ришельевской, 4.