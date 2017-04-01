Улицам вернут прежние названия, а ветеранам к 9 мая вдвое увеличат стипендию городского головы

Состоялась очередная сессия Одесского городского совета. В ходе нее было отменено скандальное решение о переименовании некоторых улиц, принятое во время правления областью Михаила Саакашвили. Такое предложение внес депутат горсовета, член фракции «Доверяй делам» Олег Брындак. Его поддержали большинство депутатов. Против проголосовали только пятеро народных избранников.

Министерство юстиции зарегистрировало перечень наименований улиц, которые следовало переименовать в соответствии с законом о декоммунизации, сказал Олег Брындак. Однако он не прошел общественных слушаний. В результате в нем оказались улицы, давно уже переименованные, а в ряде случаев предложенные названия противоречили здравому смыслу. Естественно, не были учтены предложения городской топонимической комиссии, которая работает весьма успешно.

Очередная сессия Одесского городского совета опять была под угрозой срыва. В который уже раз поступил телефонный звонок о заминировании здания на Думской, 1.

К зданию горсовета прибыли пожарные и минеры и занялись проверкой объекта. Городской голова Геннадий Труханов высказал предположение о том, что это проделки тех, кто желает сорвать сессию. И поставил вопрос о продолжении пленарного заседания. Депутаты согласились с предложением мэра. Я понимаю, что этой провокацией наши недруги пытаются остановить работу городской власти, сказал Геннадий Леонидович. Но это, как говорят в Одессе дешевые штучки. Обследование сессионного зала никакого заминирования не выявило. Помещение абсолютно безопасно.

Правда, все желающие на время проверки могли покинуть здание. По словам Геннадия Труханова кое-кто играет с огнем в Одессе. И без того обстановка напряженная.

Как выяснилось, пленарное заседание Одесского горсовета пытались сорвать экстремисты из «Автомайдана». Им не понравилось одно из решений имущественно-земельных вопросов. Так называемые «активисты» начали разговаривать на повышенных тонах. В результате городской голова предложил им покинуть сессионный зал. Однако они отказались уходить.

После того, когда на заседании был наведен порядок, работа сессии продолжилась. Украинская морская партия Сергея Кивалова инициировала повышение в два раза материальной помощи ветеранам к 9 мая. Член фракции Морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко предложила увеличить стипендию городского головы участникам обороны и освобождения города Одессы, участникам Парада Победы минимум вдвое. Предложение Светланы Осауленко депутаты поддержали. Депутат горсовета



Светлана Осауленко поблагодарила городского голову, все фракции Одесского городского совета за единогласную поддержку инициативы Морской партии Сергея Кивалова. Участников Великой Отечественной войны, к сожалению, в Одессе осталось совсем немного и наш долг обеспечить им достойную жизнь, сказала Светлана Осауленко.

От депутатской фракции «Оппозиционного блока» поступило предложение отметить годовщину трагических событий второго мая в Одессе. Депутат горсовета Алексей Еремица предложил установить памятный знак о жертвах той трагедии. Фракция Оппозиционного блока все расходы брала на себя. Однако это предложение поддержали всего десять депутатов Одесского городского совета. Таким образом эта инициатива была отклонена. Представитель Оппозиционного блока депутат горсовета Богдан Гиганов говорил о том, что никто не навязывает свой вариант установки памятника, его формы и места. Возможно это и вовсе будет памятная доска. Речь шла о том, чтобы реанимировать старый проект решения Одесского горсовета. И создать рабочую группу. Но как видим далеко не каждое предложение находит поддержку у депутатов. Трагедия второго мая действительно потрясла не только Одессу, но и всю Украину. Однако всякие спекуляции на эту тему бессмысленны. Малиновский районный суд города Одессы еще не завершил разбирательство вокруг этих событий. А многие фигуранты уже за пределами нашей страны.

Сессия Одесского городского совета рассмотрела и другие вопросы жизни города. По всем ним приняты обоснованные решения.