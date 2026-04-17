Украинцы не очень хотят отвечать на вопрос о мобилизации в Украине, говорит социолог Алексей Антипович.

В частности, большинство людей в возрасте 18-35 лет считают мобилизацию "чрезмерной". Но в то же время большинство людей предпенсионного и пенсионного возраста от 50 лет и старше называют мобилизацию "недостаточной" Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал во время брифинга, пишет УНИАН.

Различные мнения и позиции украинцев создают новое явление в обществе.

"И это где-то новообразованный водораздел между поколениями", — отметил Антипович.

По мнению эксперта, именно поэтому вопросы мобилизации и ТЦК надо разделять на отдельные категории.

Мобилизация в Украине: восприятие украинцев

Алексей Антипович говорит, что минимум треть украинцев не хочет отвечать на вопрос о мобилизации.

"О мобилизации люди не очень хотят говорить, потому что объективно каждый понимает, если не будет происходить приток военнослужащих в ряды Вооруженных сил Украины, то кто тогда будет держать фронт? И завтра россияне будут в Днепре, а послезавтра — дальше. Это объективно понимается", — говорит Антипович.

Но, по его словам, есть граждане, которых не касается мобилизация, поэтому они поддерживают любые мобилизационные мероприятия, которые происходят в Украине. Но есть и другая группа людей, которые боятся погибнуть на войне.

"А есть те, кто имеет экзистенциальный страх погибнуть на войне, будучи военнослужащим, и они не хотят идти в ряды Вооруженных сил Украины. Этот страх объективный, и осуждать человека нельзя. Они также могут осторожно или негативно относиться к мобилизации, но они понимают, а кто же тогда будет защищать государство", — отметил Антипович.

Также он рассказал, что общество делится на тех, кто служит, а кто нет, потому что военные хотят ротаций и отдохнуть.

"По нашим данным — у каждого второго украинца есть близкий человек на фронте", — сказал Анипович.

Как украинцы относятся к ТЦК?

"Учитывая все прекрасно показанные в медиа и всех социальных сетях скандалы, драки, бусификацию, смерти представителей ТЦК, или есть избиение тех, кого мобилизовали, — все это, конечно, приводит к негативной оценке работы ТЦК", — сообщил Антипович.

Он как социолог, не может дать ответа, что с этим делать.

Напомним, что в Украине почти каждый пятый человек имеет желание выехать за границу на постоянное место жительства. При этом мужчин, которые хотят покинуть Украину, больше, чем женщин. При этом динамика улучшается по сравнению с 2014 годом, рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Ранее в комментарии Фокусу Александр Гладун обращал внимание: миграция украинцев — это не только следствие войны, а результат внутренних проблем. Люди выезжали и раньше — из-за уровня доходов, качества жизни и отсутствия возможностей. И без решения этих причин ситуация не изменится.

Фактически Украина сейчас конкурирует не за мигрантов — а за собственных граждан.

