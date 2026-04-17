Вогонь не згасить пам’ять: в ОРО НСЖУ вшанували ветеранів-рятувальників

До Дня пожежної охорони України, який щороку відзначається 17 квітня, в прес-центрі Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відбулося урочисте вшанування ветеранів пожежної служби.

Це свято було встановлене в знак поваги до мужності та самовідданості пожарних рятувальників — людей, які щодня ризикують життям заради безпеки інших. Зі словами привітання до присутніх звернулися голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін та депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников, які висловили щиру вдячність ветеранам за їхню мужність, досвід та важливий приклад для молодого покоління.

Під час зустрічі вшанували ветеранів пожежної охорони, подякували їм за багаторічну службу, відданість професії та неоціненний внесок у справу порятунку людей. У виступах неодноразово наголошувалося на високому ризику цієї професії, моральній відповідальності рятувальників і важливості збереження пам’яті про тих, хто віддав життя, виконуючи свій обов’язок. Також під час обговорення порушувалися питання соціальної підтримки ветеранів та необхідності посилення уваги до їхніх потреб.

Сьогодні, в умовах війни, їхня роль стала ще більш важливою: пожежники не лише приборкують вогонь, а й першими прибувають на місця обстрілів, розбирають завали та рятують постраждалих.

Відомий одеський музикант Борис Борисевич виконав фортепіанну музичну композицію, що додала урочистості заходу. Присутні ділилися спогадами про службу, згадували непрості професійні будні, а також обговорювали сучасні виклики, зокрема вплив війни на роботу рятувальних служб і суспільство в цілому.

Окрему увагу було приділено ролі культури та слова у складні часи: учасники читали авторські вірши, які відображали біль втрат, роздуми про відповідальність влади, єдність суспільства та віру в майбутнє України.

Володимир Губрій читав свою авторську поезію в який поєднувалися ліричні та сатиричні мотиви.

Гостею заходу була поетеса-переселенка з Чорноморська Вікторія Сердюк, яка презентувала збірку своїх творів під назвою «Кров». Ця збірка візьме участь у ХХVII Всеукраїнському конкурсі «Українська мова — мова єднання», який цього року буде присвячений пам’яті видатного українського мислителя та громадського діяча Івана Дзюби. Учасники також підкреслили значення української мови як чинника національної єдності. Юрій Работін розповів про важливість щорічного проведення конкурсу «Українська мова — мова єднання», про лауреатів минулих років, читав свої авторські вірши, багато з яких вже стали піснями.

Особливу атмосферу заходу створила матінка Серафіма — настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, яка прибула на захід привітати пожежників зі смачними гостинцями для присутніх.

Під час зустрічі було згадано й про видання книги спогадів пожежників та представників різних служб, що стала важливим внеском у збереження історичної пам’яті. Ці матеріали, за словами учасників, мають глибокий емоційний вплив і допомагають усвідомити справжню ціну людського життя та подвигу.

День пожежної охорони України — це не лише професійне свято, а й день глибокої шани тим, хто стоїть на варті життя і безпеки громадян, нагадування про єдність суспільства, відповідальність кожного та необхідність підтримки тих, хто присвятив себе служінню людям.