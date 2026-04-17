Одна из крупнейших энергетических компаний Украины, государственное ПАО "Центрэнерго", заявила, что по итогам 2025 года продемонстрировала рекордные финансовые результаты и смогла выйти из состояния дефолта, несмотря на масштабные обстрелы.
По результатам 2025 года "Центрэнерго" достигло таких показателей:
- 23 млрд грн дохода
- 4,06 млрд грн чистой прибыли
- 22% рентабельности
- 2,7 млрд грн уплаченных налогов и сборов
- 2 млрд грн направлено на погашение долгов предыдущих периодов.
- 2 млрд грн инвестировано в восстановление после обстрелов
"Ключевым достижением стал выход из состояния дефолта: собственный капитал компании вырос с отрицательных 6 млрд грн до положительных 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
В компании также рассказали, что 2025 год стал одним из самых сложных в истории компании.
"Более 100 попаданий, постоянные атаки дронов и ракет, значительные разрушения инфраструктуры", - говорится в сообщении.