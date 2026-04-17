Одна из крупнейших энергетических компаний Украины, государственное ПАО "Центрэнерго", заявила, что по итогам 2025 года продемонстрировала рекордные финансовые результаты и смогла выйти из состояния дефолта, несмотря на масштабные обстрелы.

Об этом сообщили в компании.

По результатам 2025 года "Центрэнерго" достигло таких показателей:

23 млрд грн дохода

4,06 млрд грн чистой прибыли

22% рентабельности

2,7 млрд грн уплаченных налогов и сборов

2 млрд грн направлено на погашение долгов предыдущих периодов.

2 млрд грн инвестировано в восстановление после обстрелов

"Ключевым достижением стал выход из состояния дефолта: собственный капитал компании вырос с отрицательных 6 млрд грн до положительных 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что 2025 год стал одним из самых сложных в истории компании.

"Более 100 попаданий, постоянные атаки дронов и ракет, значительные разрушения инфраструктуры", - говорится в сообщении.





