Кондитерская корпорация Roshen готовится к экспансии на рынок Великобритании, оценивая его потенциал в более 5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

«Британский кондитерский рынок оценивается в более чем 5 млрд фунтов стерлингов. Он конкурентный, однако вознаграждает бренды, которые приносят настоящее качество, европейское наследие и историю, о которой стоит рассказать», — сообщил коммерческий директор корпорации в Западной Европе и Великобритании Дмитрий Сичкарь

Читайте также:

Сладкий рынок. Заводы Порошенко завершили сезон выпуска сахара — какая доля на них приходится в Украине

Он отметил, что корпорация уже присутствует на более чем 15 рынках Европы и готова к развитию масштабной сети в Великобритании.

Портфель предложений для британского рынка будет включать шоколад, карамель, печенье и подарочные наборы.

Сейчас открыт переговорный процесс с британскими ритейлерами, оптовиками и дистрибьюторами по расширению их ассортимента продукцией украинского бренда.

Корпорация Roshen производит около 320 видов кондитерских изделий и по итогам 2025 года занимает 27-е место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире.

Общий объем производства — около 300 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщалось, Roshen открыла свой второй фирменный магазин в Бухаресте, продолжая расширение на европейском розничном рынке.

Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе, Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва). Фабрики Bonbonetti Choco (Венгрия) и Липецкая фабрики (РФ) закрыты в 2024 и 2017 годах соответственно. Сеть фирменных магазинов Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах.

Конечным бенефициаром корпорации является Алексей Порошенко, сын пятого президента Украины Петра Порошенко.

