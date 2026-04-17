Почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в аналитике от Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Отмечается, что за год доля людей с самыми низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

В целом, согласно исследованию, до 7 236гривен (около 166$) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. Это на 14% больше, чем год назад.

Больше всего пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен - это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории - 6 686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%, говорится в аналитике.

По данным экспертов, растет и количество пенсионеров, которые получают более 10 тысяч гривен - 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас - уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысяч гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, тогда как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь - примерно 4,5 тысячи гривен.

Как отмечается в исследовании,самые высокие пенсии традиционно в Киеве - в среднем, 9 864 гривны. Самые низкие - на Тернопольщине, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. Всего лишь в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

Однако наибольший прирост средней пенсии за год зафиксирован на Ровенщине (+22%) и Житомирщине (+20%).

Аналитики отмечают, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать - 2,8 миллиона украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысячи гривен в месяц.

Всего 10,05 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине. С января по март 2026 года пенсионеров стало меньше на 116 тысяч, говорится в исследовании.

Для сравнения, в среднем, Украина теряет около 170 тысяч пенсионеров ежегодно. За четыре года полномасштабной войны количество пенсионеров сократилось на 740 тысяч.

Напомним:

По состоянию на декабрь 2025 года в Украине было 7,6 тысячи пенсионеров по возрасту, которым не исполнилось 45 лет.

В конце января 2026-го в Украине насчитывалось 10,17 млн пенсионеров, треть из них получают около 3 250 грн.





