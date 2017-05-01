Ещё один украинский вуз отметили международным сертификатом качества

Агентство США по международному развитию USAID «Новое правосудие» присвоило сертификат качества образования Национальному университету «Одесская юридическая академия», подтверждающий высокий уровень подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза. Проводила независимую оценку уровня образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов группа экспертов, состоящая из американских и отечественных профессионалов.

«Сегодня в стране создается альтернативная система тому, что было принято многие годы. Система оценивания качества образования работала закрыто, в сущности, это никогда не было настоящим оцениванием качества полученных навыков и образования студентов. Проверяли и оценивали всего лишь соответствие вузов принятой лицензионной системе. То, что мы хотим внедрить сегодня, относится к новым стандартам, и мы должны быть готовыми к вызовам времени. Особенно важно проводить правильное оценивание качества полученных знаний представителей правовых профессий. Именно они являются проводниками основ демократического подхода к устройству жизни в стране, защитниками прав и свобод граждан, соблюдения юридических и правовых норм, законов. Сегодня в Академии проходит очень важное мероприятие не только для юридического мира, но и в целом для системы высшего образования в Украине. Потому, что Юракадемия добровольно решила открыть себя, показать все свои программы, показать все свои результаты иностранным специалистам, которые смогли детально оценить и сегодня у нас есть возможность об этом услышать», - рассказывает глава Госинспекции учебных учреждений Украины Руслан Гурак.

Международные эксперты отмечают, что вуз полностью соответствует заявленным мировым стандартам.

«Прежде всего, результаты показали много положительных вещей, и они говорят о хорошем и открытом образовании. Юридическая академия идёт в ногу со временем и делает правильные шаги на пути к реформированию юридического образования в Украине», - отметил Дидлейн Свенсон, американский юрист, профессор права с 25-летним опытом преподавания и юридической практики в судах штатов и федеральных судах США.

«Мы остались под сильным впечатлением от качества образования в этом ВУЗе. Также нас покорил энтузиазм, с которым все участники оценивания подошли к самому проведению оценивания уровня подготовки здесь будущих специалистов», - подчеркнул Томас Спиди Райс, профессор Правовой школы в Вирджинии.

Одесская Юракадемия уже более 10 лет успешно сотрудничает с Агентством США по международному развитию USAID. Университет стал одним из 10 украинских вузов, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». В университете специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования, весь персонал университета, задействованный в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошёл специальное обучение по основам тестологии. И поскольку участие в пилотном проекте проведения юридического ВНО был признан успешным, уже в этом году оно будет внедрено для поступления на все факультеты нашего университета, осуществляющие подготовку по специальности «Правоведение».

«Профессия юриста – прежде всего очень ответственная, а поэтому и подготовка таких специалистов должна производиться на достойном уровне. И благодаря условиям, созданным Президентом нашего вуза Сергеем Васильевичем Киваловым, наш вуз осуществляет подготовку действительно высококвалифицированных специалистов», – рассказал декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Николай Стоянов.

Руководитель программы USAID «Новое правосудие» Девид Вон также подчеркнул исключительную важность повышения качества юридического образования в Украине:

«Вот уже на протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем с Министерством образования и науки Украины и Министерством юстиции Украины в деле повышения качества юридического образования. Ведь без надлежащего уровня юридического образования очень сложно повышать компетентность судей, сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти. Именно поэтому мы разработали методику внешнего независимого оценивания качества юридического образования и успешно применяем её сразу в нескольких вузах Украины. Одной из главных задач нашего оценивания была проверка возможности вуза обеспечивать постоянное обучение высокого уровня, и Одесская Юракадемия нас не подвела и с легкостью подтвердила свой статус. Этот университет может выпускать достойных судей и адвокатов.», - отметил Дэвид Вон.

Главный специалист отдела нормативного обеспечения высшего образования Министерства образования и науки в Украине Александр Пижов согласился, что реформирование системы образования в стране проходит сложно, и в этой связи инициатива Одесской юридической академии вдохновляет и дает поддержку новым начинаниям.

«Качество юридического образования – залог поддержания правопорядка в стране и поэтому особенно приятно, что новая система оценивания первой была опробована в правовом вузе. Мы очень рады поддержке со стороны Одесской юридической академии и надеемся, что пилотный проект найдет свое продолжение и в других вузах страны», – подчеркнул Александр Пижов.

Предыдущих ораторов поддержала заместитель руководителя Программы USAID «Новое правосудие» Наталия Петрова. Она напомнила, что реформирование образовательной сферы в стране было намечено давно, еще в девяностые годы, но результат заставил себя ждать слишком долго. По ее мнению, в вузах страны не происходит никаких новшеств, большинство работают по старинке. За 26 лет до изменения качества оценки полученного студентами образования так и не дошло. Работа НУ «ОЮА» в этом направлении очень важна. Особенно, если учесть какую роль в государстве играют юристы, являясь зеркальным отражением привитых демократических принципов в стране.