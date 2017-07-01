Семейные старты среди прихожан одесских храмов

Спортивные соревнования «Семейные старты» прошли сегодня на летней открытой площадке спортивно-оздоровительного комплекса Международного гуманитарного университета.

Такие встречи пап, мам и детей почти на берегу моря, над набережной 8 станции Большого Фонтана, куда доносится свежий запах водорослей и йода, проводятся по инициативе Одесской Епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского, уже второй год и приурочены они ко дню празднования святых благоверных Петра и Февронии, 8 июля.

Издавна православные святой благоверный князь Петр и святая благоверная княгиня Феврония считаются покровителями семьи, семейного благополучия, домашнего очага. В честь этого дня здесь, на стадионе, собралось 12 семей – прихожан различных православных храмов Одессы.

Сегодня все они будут принимать участие в забавных конкурсах, спортивных соревнованиях на скорость, меткость, выносливость, сообразительность. Будут пытаться попасть с далекого расстояния мячом в ворота, покажут свою способность к прыжкам, ловкость в игре в бадминтон, умение обращаться с хула-хупом, продемонстрируют командный дух и здоровый спортивный азарт.

Конечно, в соревнованиях много шуточного, ведь для нас главное не победа отдельных команд, а то, что мамы, папы, детишки проводят этот день вместе. Вместе стараются выиграть, показывают свои умения. Это объединяет их, демонстрирует, насколько важна целостность семьи, семейные традиции. — рассказывает руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко.

Потому и призы всем участникам соревнований будут практически одинаковы – детям и их родителям, старавшимся достичь успешных результатов, будут вручены абонементы в «Игроленд». И только одна, самая дружная, стойкая и умелая семейная команда принесет домой стилизованный Кубок – как поощрение за их общие старания.

Мы благодарны президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он поддержал нашу инициативу и предоставил возможность проводить встречи на такой удобной и современной спортивной площадке. — подчеркнул протоиерей Максим Омельченко.

Соревнования на стадионе, несмотря на короткие грозовые и дождевые атаки, продолжались целый день. Победила, как и положено, дружба.