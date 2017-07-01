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  • Дата: Вчера, 20:56
Вчера, 20:56

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Семейные старты среди прихожан одесских храмов

Спортивные соревнования «Семейные старты» прошли сегодня на летней открытой площадке спортивно-оздоровительного комплекса Международного гуманитарного университета.

Такие встречи пап, мам и детей почти на берегу моря, над набережной 8 станции Большого Фонтана, куда доносится свежий запах водорослей и йода, проводятся по инициативе Одесской Епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского, уже второй год и приурочены они ко дню празднования святых благоверных Петра и Февронии, 8 июля.

Издавна православные святой благоверный князь Петр и святая благоверная княгиня Феврония считаются покровителями семьи, семейного благополучия, домашнего очага. В честь этого дня здесь, на стадионе, собралось 12 семей – прихожан различных православных храмов Одессы.

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

 

 

Сегодня все они будут принимать участие в забавных конкурсах, спортивных соревнованиях на скорость, меткость, выносливость, сообразительность. Будут пытаться попасть с далекого расстояния мячом в ворота, покажут свою способность к прыжкам, ловкость в игре в бадминтон, умение обращаться с хула-хупом, продемонстрируют командный дух и здоровый спортивный азарт.

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

 

Конечно, в соревнованиях много шуточного, ведь для нас главное не победа отдельных команд, а то, что мамы, папы, детишки проводят этот день вместе. Вместе стараются выиграть, показывают свои умения. Это объединяет их, демонстрирует, насколько важна целостность семьи, семейные традиции.
 рассказывает руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко.

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

 

 

Потому и призы всем участникам соревнований будут практически одинаковы – детям и их родителям, старавшимся достичь успешных результатов, будут вручены абонементы в «Игроленд». И только одна, самая дружная, стойкая и умелая семейная команда принесет домой стилизованный Кубок – как поощрение за их общие старания.

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

 

Мы благодарны президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он поддержал нашу инициативу и предоставил возможность проводить встречи на такой удобной и современной спортивной площадке.
 — подчеркнул протоиерей Максим Омельченко.

Семейные старты среди прихожан одесских храмов

 

Соревнования на стадионе, несмотря на короткие грозовые и дождевые атаки, продолжались целый день. Победила, как и положено, дружба.

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Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
Семейные старты среди прихожан одесских храмов
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