В добрый путь, выпускники!

В Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» более 130 выпускников получили дипломы младших специалистов.

Выпускников колледжа приветствовал президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Дорогие друзья! Выпускники и родители – это сегодня наши именинники! Они поддерживали друг друга все эти годы и приложили серьезные усилия для того, чтобы следующей ступенькой для ребят стало получение высшего юридического образования. Я хочу подчеркнуть, что выпускники Юридического колледжа находятся в гораздо лучшем положении по сравнению с другими школьниками- выпускниками. Когда вы заканчивали девятый класс, вы уже точно знали, чего хотите, ваш путь был ясен и усилия направлены для достижения вашей цели. Теперь у вас есть выбор. Вы можете пойти работать и одновременно продолжить учебу, можете просто пойти дальше учиться. И учиться вам будет легче, чем остальным, потому что вы уже получили основы правовой науки. По предыдущему опыту я знаю, что выпускники колледжа потом становятся лучшими выпускниками Юридической академии. А хороший юрист всегда востребован, во все времена, какая бы ситуации не складывалась в государстве. Обратите внимание, что в нашей стране существует 208 учебных заведений, готовящих юристов, но все стремятся стать студентами именно нашего вуза. Статистика показывает, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учится более 90% выпускников из других городов страны. И не зря они приехали к нам, это может вам подтвердить любой студент. Мы не упрощаем процесс учебы, а стремимся дать знания наивысшей пробы. Ведь юристы – эти те специалисты, без которых не может быть построено ни одно государство. Желаю вам успехов в дальнейшей вашей учебе, востребованности в работе! Радости и мира вам и вашим домам! – заключил Сергей Кивалов.

В продолжение праздника выступили студенты и родители выпускников колледжа. Они поблагодарили преподавателей и президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова за предоставленную возможность получить образование в лучшем вузе страны.

В ответном слове Сергей Кивалов поблагодарил родителей за их нелегкий труд – помогать детям в учебе, все делать так, что они учились легко и свободно. Самым активным родителям, принимавшим горячее участие в жизни учеников колледжа, президент НУ «ОЮА» вручил памятные дипломы.

Затем дипломы об окончании Юридического колледжа НУ «ОЮА» с присвоением звания «младший специалист» получили выпускники колледжа.

За годы обучения выпускники принимали активное участие в мероприятиях всеукраинского и международного уровня: олимпиады, научно-практические конференции и спортивные соревнования. Практически сто процентов выпускников продолжат обучение в Национальном университете “Одесская юридическая академия”, став студентами сразу третьего курса.

Я получила огромный багаж знаний, которые уже действительно можно использовать на практике, допустим, быть помощником юриста. Очень рада, что закончила именно этот колледж и буду в дальнейшем учиться в академии. Безумно благодарна, что я сюда поступила. Своим родителям за то, что мне помогли пройти весь этот путь. И то, что я закончила этот колледж с отличием - это было действительно очень тяжело, но очень полезно, - рассказала Наталья Коротких, выпускница.

Вступительная кампания в колледжи в Украине для выпускников девятых классов продлится до 22 июля. Для выпускников-отличников в этом году действуют новые правила: они поступают в Юридический колледж без сдачи каких-либо вступительных экзаменов.

Напомним, что сразу на второй курс колледжа также могут поступить и выпускники одиннадцатых классов на базе двух сертификатов Внешнего независимого оценивания. И затем продолжить обучение на третьем курсе НУ «ОЮА». Для выпускников одиннадцатых классов вступительная кампания в колледжи продлится до 8 августа.



