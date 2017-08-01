Вступительная кампания продолжается: получить второе высшее образование легко!

Сезон отпусков подходит к концу, мы уже отпраздновали День Независимости, а носу новый праздник – День Знаний. У студентов, которые также заступят на учёбу с первого сентября свои заботы – они пытаются захватить последние тёплые деньки лета и хорошо погулять перед напряжённым учебным годом. Но среди всей этой суеты также есть люди, которые только сейчас занимаются подачей документов для поступления в вуз. В некоторых университетах всё ещё продолжается вступительная кампания, для тех абитуриентов, которые уже имеют диплом бакалавра или специалиста, и с этого года хотят получить втрое высшее образование. В городе Одессе всё ещё продолжает принимать документы абитуриентов Международный гуманитарный университет.

В нашем университете на данный момент продолжается второй этап приёма документов и все те, у кого есть дипломы бакалавров и специалистов имеют возможность поступить в Международный гуманитарный университет на любую специальность. В этом году мы осуществляем набор на такие специальности, как международное право, правоохранительная деятельность, экономика предприятий, менеджмент, арт-менеджмент, международные экономические отношения, а также на филологию. Мы приглашаем всех желающих подавать документы на заочную форму обучения до 15 сентября включительно.

— рассказал директор Института национального и международного права МГУ Константин Громовенко.

На сегодняшний день получение второго высшего образования – это вовсе не дань моде и даже не попытка выделится в своём кругу общения, это прежде всего, насущная необходимость для специалистов, работающих в самых различных сферах. Общество развивается очень стремительно и это влечёт за собой необходимость приобретения новых профессиональных навыков, и как следствие, получения наряду с основным дополнительного образования. При этом очень важно, чтобы такое образование было как можно более качественным и доступным. Международный гуманитарный университет создаёт максимально благоприятные условия для получения второго высшего образования.

Срок обучения на заочной форме в магистратуре по всем специальностям составляет всего два года. Таким образом, за достаточно короткий период обучения и при оптимальной стоимости у всех желающих есть возможность получить втрое высшее образование. К тому же, важно отметить, что для поступления в магистратуру Международного гуманитарного университета не нужно сдавать внешнее независимое оценивание.

— подчеркнула заместитель ответственного секретаря Приёмной комиссии МГУ Юлия Шарапановская.