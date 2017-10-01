В Одессе отметили День памяти покровителя учащихся Сергия Радонежского

В эти выходные православные отмечали День памяти преподобного Сергия Радонежского. Этот широко почитаемый православный подвижник благочестия жил в 14 веке (1314-1392гг.). В те времена наша земля переживала тяжкое время варварского ига. Междоусобия князей доходили до кровавых побоищ. Эти усобицы, бесправие народа, языческое насилие грозили нашему народу беспощадным уничтожением. Своим собственным примером Преподобный Сергий указал единственный путь, как сбросить варварское иго: необходимо укрепить нравственные силы.

Известно, что у родителей преподобного, Кирилла и Марии, было трое сыновей, двое из которых имели хорошие способности к обучению, а третий, Варфоломей (мирское имя преподобного Сергия) – нескоро осваивал грамоту, и очень печалился по этому поводу. Будучи воспитан благочестивыми родителями, он молился Богу о даровании ему способностей к освоению книжной грамоты. И вот что повествует нам жизнеописание преподобного: «Однажды, когда он послан был отцом своим искать скот, он увидел некоего черноризца на поле под дубом стоящего и молящегося. Когда кончил молиться старец, он обратился к Варфоломею: "Что хочешь, чадо?" Отрок же сказал: "Душа желает знать грамоту. Учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Святой Отче, помолись, чтобы смог я научиться грамоте". И ответил ему старец: "О грамоте, чадо, не скорби: с сего дня дарует тебе Господь знание грамоты". С того часа он хорошо знал грамоту». По этой причине в православной традиции преподобный Сергий Радонежский почитается как покровитель учащихся.

В строящейся в Одессе Общеобразовательной церковно-приходской школе воздвигнут храм, посвященный этому святому. Храм Преподобного Сергия Радонежского – часть единого строящегося комплекса Общеобразовательной церковно-приходской школы.

Ниже находится еще один храм – Иоанна Богослова. В этот знаковый день посетил торжественную службу и сам инициатор строительства школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он преподнес в подарок храму икону Касперовской Богоматери, украшенную вышивкой.

А также Сергей Васильевич передал в храм Библию в превосходном издании – от библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сегодня здесь состоялось торжественное богослужение, отец Сергий провёл торжественную службу. Наш храм строится, уже установлен крест и колокола, а когда в храме устанавливают колокола, считается, что у храма появляется звучание он и обретает истинную духовную силу.

Говорят, что с храма начинается новая жизнь, и с этого храма начнётся жизнь нашей школы. Общеобразовательная церковно-приходская школа – это подарок городу, всем одесситам и мы хотим её сделать красивой уютной, чтобы всем детям комфортно было здесь учиться. Мы продолжаем усердно трудиться над её строительством, большая часть строительства уже завершена, сейчас ведутся отделочные работы и работы по строительству нижнего храма. В нашей школе основной акцент будет сделан на духовном воспитании – на территории школы будет сазу два храма – верхний – Сергия Радонежского и нижний – Иоанна Богослова. Это будет очень красивый храм, выполненный в византийском стиле, отделанный мрамором и лепниной. Сейчас как раз возводится иконостас будущего храма Иоанна Богослова, скоро здесь будут проводиться богослужения, и храм начнёт жить своей жизнью.

Дети – это наше будущее, а поэтому им нужно прививать истинные христианские ценности для того, чтобы они дальше несли их в народ, в наше общество. Они должны с малых лет знать, что при любых сложных ситуациях в жизни нужно обращаться с молитвой к Богу и что только в настоящей вере и молитве можно найти радость и утешение. И именно такие моральные установки будут прививать детям в нашей Общеобразовательной церковно-приходской школе. — рассказал Сергей Кивалов.

Гостями праздника уже не первый год подряд становятся девочки с альтернативным развитием — воспитанницы Дома-интерната по улице Макаренко, 20. Посетили праздник и другие маленькие одесситы. В этот день никто не остался без подарков – все получили развивающие игры и сладости.

Полгода назад в этом храме впервые состоялся обряд крещения младенца. И это было очень важным событием для всех нас, ведь оно означает, что у храма уже есть прихожане и крестники. Ну а сегодня здесь прошёл праздничный утренник для детей из детских домов нашего города и области, они посмотрели небольшое музыкальное представление и получили сладкие подарки. И мы очень рады, что можем подарить этим детям, которые лишены родительской заботы хотя бы частичку любви и тепла. — отметил Сергей Кивалов.

В довершение праздничной программы состоялся небольшой, но очень приятный концерт. Поздравить прихожан с праздником пришли творческие детские коллективы. Маленькие участники пели и танцевали так зажигательно и трогательно, что все присутствующие и думать забыли о льющемся с небес дожде. Не исключено, что именно эти ребята станут первыми учениками Общеобразовательной церковно-приходской школы.

Уже в этом месяце при Ообщеобразовательной школе открывается воскресная школа для всех маленьких одесситов. Записаться может каждый желающий по номеру телефона – 798-95-24.

По благословению Митрополита Одесского и Измаильського Агафангела мы открываем воскресную школу, где дети из верующих семей будут учить слово Божье и познавать мир творчества – они смогут заниматься рукоделием, рисованием, лепкой. С удовольствием приглашаем всех желающих маленьких одесситов приходить в нашу воскресную школу.

— проаннонсировал открытие воскресной школы протоиерей Сергий Кударенко, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского.