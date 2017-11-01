В Киеве прошел международный конкурс «Золотой саксофон»

«Золотой саксофон» – это профессиональный музыкальный конкурс, который предоставляет молодым музыкантам из Украины, Беларуси, Чехии, Италии, Бельгии, Японии и Китая возможность общения с мастерами мирового саксофонного искусства. В стенах Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского в нынешнем году собрались талантливые исполнители и композиторы из 10 стран мира. Конкурс традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.
Основатель и президент конкурса – одна из ведущих саксофонисток Украины, артистка Selmer Paris и BG France, одесситка Анна Степанова. По её словам, основная цель фестиваля — повышение исполнительского уровня украинской школы саксофона — была с успехом достигнута. Она особо отметила, что в нынешнем году на конкурсе собралась сильнейшая коллегия за всю его историю.
Действительно, жюри представляли мировые звезды саксофонного искусства – Ален Крепен (Бельгия), Арно Борнкамп (Голландия), Юрий Василевич (Украина), Никита Зимин (Россия), Кенни Тзе (США).
Современными авторами Питом Свертс из Бельгии и Романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнителей Средней и Старшей возрастных категорий.
Музыкальная феерия произвела огромное впечатление на членов жюри, гостей конкурса и исполнителей.
Член жюри конкурса Никита Зимин подчеркнул, что он гордится тем, что украинские мастера игры на саксофоне так весомо представляют свою страну на международных музыкальных площадках.
Творческое состязание в Национальной Музыкальный Академии Украины имени Чайковского завершилось 14 ноября праздничным гала-концертом на сцене Большого зала Консерватории. В рамках празднования Дня Рождения Короля Бельгии победители и члены жюри конкурса приняли участие в праздничном концерте, состоявшемся в Национальной филармонии Украины 15 ноября. Концерт прошел в сопровождении оркестра Национальной Музыкальной академии Украины имени Чайковского.
Киевский фестиваль триумфально завершился – впереди нас ждут новые встречи и новые музыкальные открытия.
Напомним, что народный депутат Украины Сергей Кивалов на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в проведении творческих конкурсов и концертов, организованных артисткой Анной Степановой.
Конечно, проведению такого масштабного музыкального события, как международный фестиваль «Золотой саксофон», предшествовала длительная подготовка. Накануне события Анна Степанова встретилась с Сергеем Киваловым, чтобы обсудить детали проведения конкурса.
Анна Степанова выразила особую благодарность Сергею Кивалову за его внимание к талантливым музыкантам.
Так, при содействии Сергея Кивалова, в Одессе успешно прошел ІІ Международный фестиваль «Сакс Академия», посвященный 202-ой годовщине со дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса. В рамках фестиваля состоялась и мировая премьера произведения автора Детлефа Бенсмана «Страх», написанного специально для фестиваля и исполненного самим автором.
Для участников фестиваля были проведены мастер-классы от мэтров саксофона Украины, в которых участвовал и Ален Крепен. На протяжении нескольких дней в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», в Музее редкой книги, у учащихся музыкальных школ и студентов была возможность получить уроки от профессионалов своего дела.
В Большом зале Одесской филармонии прошел концерт филармонического абонемента №8 «Сакс-революция» с участием лауреатов конкурса «Золотой саксофон» и известных одесских джазменов. Среди приглашенных «звездных» дирижеров были Николай Голощапов и Жан-Мари Леруа (Франция).
Неоднократно проходили концерты и в Золотом зале Одесского Литературного музея. Зрители могли приобщиться к «Балалайка-Сакс проект» при участии одного из самых ярких представителей академической школы игры на саксофоне Никиты Зимина, «Сакс плюс», «Sax jazz show», «SAX IN LOVE». В рамках проекта в Центральном зале Одесского музея западного и восточного искусства состоялся концерт «SaxWeekend», представляющий собой синтез искусств.