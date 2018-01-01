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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Какая судьба ожидает Зеленый театр?

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Какая судьба ожидает Зеленый театр?

Зеленый театр – одесская достопримечательность – театр под открытым небом был задуман для проведения концертов в летнее время и располагается недалеко от главного входа, справа от главной аллеи парка Шевченко. За долгие 82 года своего существования Зеленый театр переживал взлеты и запустение, а в конце 2017 года ему грозило окончательное закрытие.

 Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 

Зеленый театр был торжественно открыт 14 июля 1936 в празднование очередной годовщины дня взятия Бастилии, это была дань революционной эстетике модной в то бурлящее время.

За строительством Зеленого театра, в полном смысле слова следила вся Одесса, газета «Черноморская коммуна» давала сводки со строительства театра, наравне со сводками с великих строек первых пятилеток. Одним словом, это было долгожданное явление, для нашего залитого солнцем южного города.

  

Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 

Зеленый театр возник в назначенное время на месте заброшенного старого пруда и жизнь свою начал с гастролей Ленинградского театра и Ленинградской оперетты. Высокая планка художественного мастерства привела к тому, что в Зеленом театре в последствии выступали именитые артисты Аркадий Райкин, Тарапунька и Штепсель, Эдита Пьеха, Анна Герман, Михаил Водяной, Олег Анофриев, Муслим Магомаев, София Ротару и многие другие.

 

Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 

Театр походил на древнегреческий амфитеатр - перед сценой располагался круглый партер, вокруг которого были расположены ложи и трибуны. Театр вмещал около 4-х тыс. зрителей. Зрители сидели на деревянных скамьях со спинками, типа садовых, в партере и на еще более простых, без спинок - в амфитеатре.

Возле главного входа на стадион стояла летняя эстрада — сцена на подмостках, перекрытая полукруглой крышей перед которой располагались несколько рядов деревянных скамей для зрителей. Летом в хорошую погоду, обычно по субботам и воскресеньям, там проводились развлекательные мероприятия для посетителей парка, бесплатно, разумеется,  — территория не имела ограды. Выступали коллективы художественной самодеятельности, массовики-затейники проводили конкурсы со зрителями и т.п. В кинофильме «Неподдающиеся» снятом на Одесской киностудии в 1959, в одном из эпизодов фильма показана работа эстрады Зеленого театра тех лет.

 Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 

Последние годы, начиная с 2001-го, Зеленый театр находился в запустении. Три года назад историческую площадку начали восстанавливать волонтеры. В сентябре прошлого года у Зеленого театра поменялись собственники. Новые владельцы резко повысили арендную плату за объект. Как сообщали одесские СМИ, в связи с этим, автор концепции возрождения театра Егор Гребенников заявил о возможном закрытии проекта:

  

Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 

Завтра, 15 октября, у нас заканчивается договор аренды с собственником сооружения.  Ведутся переговоры, речь идет о многократном увеличении арендной платы. Мы считаем, что в Зеленом театре не следует увеличивать существующее количество коммерческих событий и торговых точек.  Мы не готовы снижать планку культурного уровня мероприятий и менять формат. Это означает, что мы и компания-собственник театра скорее всего не сможем договориться.  Поэтому, на всякий случай, предлагаем относиться к прошедшему сезону, как к последнему. Спасибо за три совместных года.

Напомним, что ещё осенью в горсовете заявили, что не могут повлиять на ставку арендной платы коммерческих структур. А таковым является арендодатель земли Зеленого театра — компания «Мир аттракционов». С ней город заключил договор о передаче территории еще в 2001 году.

В 2001 году Одесский горсовет заключил с данной структурой договор купли-продажи сооружений Зеленого театра. Причем он содержал в себе инвестиционную составляющую, которая предусматривает, что данная территория должна была быть реконструирована путем постройки детского центра,
— утверждает общественник Игорь Елин.

Затем уже в 2007-м году суд первой инстанции постановил: основания для расторжения договора есть. И среди них – невыполнение обязательств со стороны «Мира аттракционов». Но уже через месяц апелляционный суд отменил решение на основе письма управления архитектуры горсовета. Хотя обязательства договора «Мир аттракционов» так и не выполнил.

До настоящего времени не выполнена реконструкция и создание того самого детского центра, который был предусмотрен проектом, был согласован с городом и зафиксирован в договоре. Кроме того, инвестиции в размере 20 миллионов по ценам 2001 года сделано не было,
 - говорит Игорь Елин.

Так или иначе, а отдавать территорию Зеленого театра в руки горожан арендодатель не собирается. Более того, возникли слухи о возможности застройки заповедной зоны. И без решительных действий, похоже, не обойтись. Для того, чтобы отстоять права одесситов, народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к городской власти.

Еще двадцать лет назад Зеленый театр в парке Шевченко находился в полной разрухе и запустении. Одновременно театр радовал не одно поколение одесситов, на его сцене в свое время выступали известные артисты. В 2014 году силами небезразличных волонтеров Зеленый театр был восстановлен – сооружен деревянный настил, установлена сцена, высажены деревья, установлена уличная мебель. На протяжении последних лет в Зеленом театре собирали аншлаги такие известные люди, как Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Вениамин Смехов и другие. Зеленый театр стал местом для отдыха с детьми и проведения массовых мероприятий. Учитывая вышеуказанное и актуальность поднятых проблем, обращаюсь к Вам с просьбой принять меры относительно поддержки Зеленого театра в парке им. Т.Шевченко и недопущения его закрытия,
- отметил в своем обращении народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Какая судьба ожидает Зеленый театр?

 Соответствующая реакция на обращение уже поступила – есть результат. Исполняющий обязанности городского головы Анатолий Орловский заверяет: о капитальном строительстве на месте Зеленого театра речи быть не может. Первый вице-мэр считает, что на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Зеленый театр будет сохранен как культурное и просветительское пространство, при этом, первоочередной задачей станет правовое закрепление этого статуса Зеленого театра.

Задание городского совета – зафиксировать эту позицию в правовом поле. Совместно с новыми арендаторами территории, на которой расположен Зеленый театр, не обходимо выработать механизм, позволяющий в дальнейшем развивать и использовать эту территорию как место отдыха, культурного досуга и получения знаний. Соответствующие поручения уже были переданы мною профильным исполнительным органам Одесского городского совета,
 - отмечает первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

 

 Какая судьба ожидает Зеленый театр?

Отметим, то, что Зеленый театр может исчезнуть, до сих пор не укладывается в головах одесситов. Как мы сообщали ранее,  более 86 процентов участников социологического исследования хотят, чтобы площадку Зеленого сохранили. Опрос провел Южноукраинский центр этнических и политических исследований «Лад». Специалисты опросили 800 человек.

Согласно проведенному опросу 30,1% респондентов высказалось за то, чтобы на территории Зеленого театра расположился кинотеатр, 17,4% –  арт-галерея, 16,1% – школа, а 12,2% отдали свой голос за то,что бы на этом месте была возведена церковь. Можно сказать однозначно, подавляющее большинство одесситов выступают против строительства на этой территории очередной высотки и поддерживают сохранение Зеленого театра как культурно - просветительского пространства, каким он и был ранее.

Одесситы совершенно верно оценивают ситуацию, ведь понимают, что театр расположен на территории природно-заповедного фонда. Мало того, этот объект, который расположен в Парке Шевченко, еще должен иметь целевое назначение – историко-культурное. Одессе необходимы объекты культурного значения, рекреационного, спортивного и туристического. Самый лучший вариант для такого места. Такого прекраснейшего места, расположенного в самом сердце нашего города,
- подчеркивает Президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований «Лад» общественный деятель Геннадий Чижов.

После того, как к борьбе за сохранение культурной жемчужины города подключилась общественность, а также народный депутат Украины, у Зеленого театра появился шанс и в будущем радовать одесситов и гостей города, а главное, что на его месте не появится очередная высотка. Кроме того, возможно будет поднят вопрос о пересмотре арендной платы и возврате объекта в собственность города. А значит — новые образовательные и культурные программы для одесситов не за горами.

Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг Зеленого театра и вовремя сообщать одесситам обо всем, что будет происходить.

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Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?
Какая судьба ожидает Зеленый театр?Какая судьба ожидает Зеленый театр?
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