 Какая судьба ожидает Зеленый театр?

Зеленый театр – одесская достопримечательность – театр под открытым небом был задуман для проведения концертов в летнее время и располагается недалеко от главного входа, справа от главной аллеи парка Шевченко. За долгие 82 года своего существования Зеленый театр переживал взлеты и запустение, а в конце 2017 года ему грозило окончательное закрытие.

Зеленый театр был торжественно открыт 14 июля 1936 в празднование очередной годовщины дня взятия Бастилии, это была дань революционной эстетике модной в то бурлящее время.

За строительством Зеленого театра, в полном смысле слова следила вся Одесса, газета «Черноморская коммуна» давала сводки со строительства театра, наравне со сводками с великих строек первых пятилеток. Одним словом, это было долгожданное явление, для нашего залитого солнцем южного города.

Зеленый театр возник в назначенное время на месте заброшенного старого пруда и жизнь свою начал с гастролей Ленинградского театра и Ленинградской оперетты. Высокая планка художественного мастерства привела к тому, что в Зеленом театре в последствии выступали именитые артисты Аркадий Райкин, Тарапунька и Штепсель, Эдита Пьеха, Анна Герман, Михаил Водяной, Олег Анофриев, Муслим Магомаев, София Ротару и многие другие.

Театр походил на древнегреческий амфитеатр - перед сценой располагался круглый партер, вокруг которого были расположены ложи и трибуны. Театр вмещал около 4-х тыс. зрителей. Зрители сидели на деревянных скамьях со спинками, типа садовых, в партере и на еще более простых, без спинок - в амфитеатре.

Возле главного входа на стадион стояла летняя эстрада — сцена на подмостках, перекрытая полукруглой крышей перед которой располагались несколько рядов деревянных скамей для зрителей. Летом в хорошую погоду, обычно по субботам и воскресеньям, там проводились развлекательные мероприятия для посетителей парка, бесплатно, разумеется, — территория не имела ограды. Выступали коллективы художественной самодеятельности, массовики-затейники проводили конкурсы со зрителями и т.п. В кинофильме «Неподдающиеся» снятом на Одесской киностудии в 1959, в одном из эпизодов фильма показана работа эстрады Зеленого театра тех лет.

Последние годы, начиная с 2001-го, Зеленый театр находился в запустении. Три года назад историческую площадку начали восстанавливать волонтеры. В сентябре прошлого года у Зеленого театра поменялись собственники. Новые владельцы резко повысили арендную плату за объект. Как сообщали одесские СМИ, в связи с этим, автор концепции возрождения театра Егор Гребенников заявил о возможном закрытии проекта:

Завтра, 15 октября, у нас заканчивается договор аренды с собственником сооружения. Ведутся переговоры, речь идет о многократном увеличении арендной платы. Мы считаем, что в Зеленом театре не следует увеличивать существующее количество коммерческих событий и торговых точек. Мы не готовы снижать планку культурного уровня мероприятий и менять формат. Это означает, что мы и компания-собственник театра скорее всего не сможем договориться. Поэтому, на всякий случай, предлагаем относиться к прошедшему сезону, как к последнему. Спасибо за три совместных года.

Напомним, что ещё осенью в горсовете заявили, что не могут повлиять на ставку арендной платы коммерческих структур. А таковым является арендодатель земли Зеленого театра — компания «Мир аттракционов». С ней город заключил договор о передаче территории еще в 2001 году.

В 2001 году Одесский горсовет заключил с данной структурой договор купли-продажи сооружений Зеленого театра. Причем он содержал в себе инвестиционную составляющую, которая предусматривает, что данная территория должна была быть реконструирована путем постройки детского центра,

— утверждает общественник Игорь Елин.

Затем уже в 2007-м году суд первой инстанции постановил: основания для расторжения договора есть. И среди них – невыполнение обязательств со стороны «Мира аттракционов». Но уже через месяц апелляционный суд отменил решение на основе письма управления архитектуры горсовета. Хотя обязательства договора «Мир аттракционов» так и не выполнил.

До настоящего времени не выполнена реконструкция и создание того самого детского центра, который был предусмотрен проектом, был согласован с городом и зафиксирован в договоре. Кроме того, инвестиции в размере 20 миллионов по ценам 2001 года сделано не было, - говорит Игорь Елин.

Так или иначе, а отдавать территорию Зеленого театра в руки горожан арендодатель не собирается. Более того, возникли слухи о возможности застройки заповедной зоны. И без решительных действий, похоже, не обойтись. Для того, чтобы отстоять права одесситов, народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к городской власти.

Еще двадцать лет назад Зеленый театр в парке Шевченко находился в полной разрухе и запустении. Одновременно театр радовал не одно поколение одесситов, на его сцене в свое время выступали известные артисты. В 2014 году силами небезразличных волонтеров Зеленый театр был восстановлен – сооружен деревянный настил, установлена сцена, высажены деревья, установлена уличная мебель. На протяжении последних лет в Зеленом театре собирали аншлаги такие известные люди, как Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Вениамин Смехов и другие. Зеленый театр стал местом для отдыха с детьми и проведения массовых мероприятий. Учитывая вышеуказанное и актуальность поднятых проблем, обращаюсь к Вам с просьбой принять меры относительно поддержки Зеленого театра в парке им. Т.Шевченко и недопущения его закрытия,

- отметил в своем обращении народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Соответствующая реакция на обращение уже поступила – есть результат. Исполняющий обязанности городского головы Анатолий Орловский заверяет: о капитальном строительстве на месте Зеленого театра речи быть не может. Первый вице-мэр считает, что на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Зеленый театр будет сохранен как культурное и просветительское пространство, при этом, первоочередной задачей станет правовое закрепление этого статуса Зеленого театра.

Задание городского совета – зафиксировать эту позицию в правовом поле. Совместно с новыми арендаторами территории, на которой расположен Зеленый театр, не обходимо выработать механизм, позволяющий в дальнейшем развивать и использовать эту территорию как место отдыха, культурного досуга и получения знаний. Соответствующие поручения уже были переданы мною профильным исполнительным органам Одесского городского совета, - отмечает первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

Отметим, то, что Зеленый театр может исчезнуть, до сих пор не укладывается в головах одесситов. Как мы сообщали ранее, более 86 процентов участников социологического исследования хотят, чтобы площадку Зеленого сохранили. Опрос провел Южноукраинский центр этнических и политических исследований «Лад». Специалисты опросили 800 человек.

Согласно проведенному опросу 30,1% респондентов высказалось за то, чтобы на территории Зеленого театра расположился кинотеатр, 17,4% – арт-галерея, 16,1% – школа, а 12,2% отдали свой голос за то,что бы на этом месте была возведена церковь. Можно сказать однозначно, подавляющее большинство одесситов выступают против строительства на этой территории очередной высотки и поддерживают сохранение Зеленого театра как культурно - просветительского пространства, каким он и был ранее.

Одесситы совершенно верно оценивают ситуацию, ведь понимают, что театр расположен на территории природно-заповедного фонда. Мало того, этот объект, который расположен в Парке Шевченко, еще должен иметь целевое назначение – историко-культурное. Одессе необходимы объекты культурного значения, рекреационного, спортивного и туристического. Самый лучший вариант для такого места. Такого прекраснейшего места, расположенного в самом сердце нашего города,

- подчеркивает Президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований «Лад» общественный деятель Геннадий Чижов.

После того, как к борьбе за сохранение культурной жемчужины города подключилась общественность, а также народный депутат Украины, у Зеленого театра появился шанс и в будущем радовать одесситов и гостей города, а главное, что на его месте не появится очередная высотка. Кроме того, возможно будет поднят вопрос о пересмотре арендной платы и возврате объекта в собственность города. А значит — новые образовательные и культурные программы для одесситов не за горами.

Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг Зеленого театра и вовремя сообщать одесситам обо всем, что будет происходить.