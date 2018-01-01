В Украине отмечают День соборности

Сегодня различные политические силы ради удовлетворения собственных амбиций всё чаще прибегают к навязыванию конфронтации в обществе на языковой, национальной, религиозной почве. Однако мы, народ Украины, должны чётко понимать, что наше единство гораздо важней каких-либо политических разногласий, и что только совместными усилиями мы сможем построить сильное процветающее государство.
В День Соборности Украины искренне желаю, чтобы в нашей стране наступил долгожданный мир, стабильность и благополучие! Развития и процветания! Пусть Господь бережёт Украину!