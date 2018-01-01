В Украине отмечают День соборности

Для украинского народа 22 января — это не просто дата в календаре, но и важная веха в истории становления нашего государства. В этот день ровно сто лет назад был утверждён универсал, провозглашающий независимость Украинской Народной Республики, а спустя год состоялось историческое событие — подписание Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

Сегодня различные политические силы ради удовлетворения собственных амбиций всё чаще прибегают к навязыванию конфронтации в обществе на языковой, национальной, религиозной почве. Однако мы, народ Украины, должны чётко понимать, что наше единство гораздо важней каких-либо политических разногласий, и что только совместными усилиями мы сможем построить сильное процветающее государство.

В День Соборности Украины искренне желаю, чтобы в нашей стране наступил долгожданный мир, стабильность и благополучие! Развития и процветания! Пусть Господь бережёт Украину! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.