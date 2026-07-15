"Запорозькі тулумбаси" внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію виготовлення, навчання та гри на "запорозьких тулумбасах". Відповідний наказ видало Міністерство культури, повідомили у відомстві.

Тулумбаси – це великі казаноподібні козацькі барабани з металевим або дерев'яним корпусом і натуральною мембраною. У Мінкульті пояснили, що тулумбаси виконували сигнальні, військово-організаційні та церемоніальні функції: скликали громаду, супроводжували козацькі ради, урочистості, військові й святкові події.

"Традиція виготовлення та гри на запорозьких тулумбасах є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції", – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання I-VIN.INFO, козаки часто здобували тулумбаси як трофеї у війнах. Також вони виготовляли їх з тонкої шкіри, яку натягували поверх казанів.

Козацькі барабани називають по-різному: "запорозькі тулумбаси", "козацькі тулумбаси", "грати на тулумбасах", "тулумбасити".

Традицію практикують у Запоріжжі через школу гри на тулумбасах, майстер-класи, публічні виступи, освітні та музейні ініціативи. Зокрема, через Музей історії музичних інструментів "Барабанза".

"Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодшим поколінням", – додали в Міністерстві.





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