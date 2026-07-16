Национальный банк (НБУ) изменил шрифт на недавно анонсированной банкноте номиналом 2000 грн с изображением Василия Стуса после сообщений о его сходстве с адаптацией шрифта российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы проанализировали материалы публичной дискуссии, в частности аргументы относительно стилистического сходства созданной художниками Национального банка надписи номинала банкноты с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение", — говорится в сообщении.

Учитывая это, НБУ решил изменить шрифт на номинале новой банкноты. Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций.

Поскольку банкнота ещё не запущена в производство, внесение изменений в её оформление не повлияет на сроки её введения в обращение. Банкноту, как и было анонсировано, введут в обращение 4 сентября 2026 года.

Напомним:

10 июля НБУ представил новую банкноту номиналом 2000 грн.

Позже сообщалось, что шрифт, использованный НБУ, похож на неофициальную копию шрифта Bickham Script, созданную россиянкой Александрой Гофман. Это прослеживалось по незначительным различиям в написании букв "я", "в", "н" и "ь".

В самом НБУ отметили, что шрифт разрабатывался художниками на основе элементов лицензионных шрифтов в рамках имеющейся лицензии в защищенной программной среде, то есть стандартные шрифтовые пакеты не использовались при создании надписи номинала.