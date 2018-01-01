Памяти сотни тысяч погибших одесситов: в городе почтили жертв Холокоста

Представители ОГА и мэрии, а также юные одесситы возложили цветы к памятнику «Дорога смерти», который находится в Прохоровском сквере. Именно там в 1941 году собирали евреев Одессы для транспортировки в концлагеря. Лишь в первый день оккупации Одессы во Второй мировой войне было убито более 30 тысяч евреев. В целом, Одесса потеряла около трети своего населения — более сотни тысяч человек.

Также участники митинга-реквиема зажгли 6 свечей в память о 6 миллионах погибших евреев в период Второй мировой войны.