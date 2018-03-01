Зеленый театр возобновит свою работу в предстоящем сезоне

Зеленый театр, одна из значимых культурно-исторических достопримечательностей Одессы с почти 90-летней историей существования, после анонсируемого осенью полного закрытия, все же возобновит свою деятельность в новом сезоне.

«Новые собственники согласились сдать в аренду театр, пока что только на сезон 2018 года, но при условии, что в состав учредителей компании-арендатора войдут их знакомые предприниматели из числа участников CEO Клуба, которые будут гарантом исполнения условий договора. Для этого основатели СЕО Клуба зарегистрировали новую организацию, на которую и был заключен договор аренды. В этом сезоне команда Зеленого Театра в полном составе продолжит радовать вас качественным контентом»,

— поделился новостью координатор и меценат проекта «Зеленый театр» Егор Гребенников.

Напомним, в конце 2017 года ввиду разногласий относительно условий аренды между инициативной группой, занимающейся возрождением театра и его собственниками, остро ставился вопрос о закрытии Зеленого театра и полной его ликвидации. Перспектива утратить еще один ценный культурологический объект широко всколыхнула общественность, и одесситы встали на защиту любимого театра. Более 86 процентов участников соцопроса, проводимого Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад» выступили за сохранение Зеленого театра. Ситуация была, прямо сказать, весьма неблагоприятной. Небезосновательно озвучивались перспективы возможной застройки территории театра объектами нецелевого назначения, а простым языком говоря – новыми элитными высотками, очень уж лакомый кусок представляет собой эта часть парка им. Т.Г. Шевченко.

Напомним, для того, чтобы отстоять права одесситов, народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к городской власти. В обращении он настоятельно просил оказать поддержку Зеленому театру и недопущению закрытия, подчеркивая его культурно-просветительскую и историческую значимость, а также правовое закрепления такого статуса за театром.

Подобная инициатива и общественный резонанс не могли остаться незамеченными. В своем ответе на депутатское обращение первый вице-мэр Анатолий Орловский заверил, что о нецелевом капитальном строительстве на месте Зеленого театра речь не ведется и Зеленый театр будет сохранен, как полюбившееся не одному поколению одесситов место досуга и приобщения к искусству. При этом, первоочередной задачей станет закрепление правового статуса Зеленого театра.