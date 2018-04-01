Город-герой Одесса празднует 74-ю годовщину со Дня освобождения

С самого утра на Аллее Славы собрались сотни людей, среди них ветераны войны, участники боевых действий, представители власти. Почетный караул традиционно начал торжественную церемонию. После чего колонна людей с венками и цветами двинулась к памятнику Неизвестному матросу. После возложения цветов, присутствующие с интересом общались с участниками боевых действий, которые вспоминали ушедшие героические годы и боевых товарищей, не вернувшихся с войны.

В начале войны у нас было 55 подводных лодок, а осталось 26. Остальные и сегодня находятся на дне моря. Но мы уничтожили 129 вражеских…Тех, кто шел на Одессу, на другие города. Дорого нам обошлась эта война. — сказал ветеран войны Василий Клюев.

Торжественное возложение венков состоялось и на площади 10 апреля к стеле «Крылья Победы». Там присутствовали руководство города, области, народные депутаты Украины. В этом году на церемонию возложения венков пришло гораздо больше людей, чем в прошлом.

После возложения цветов народный депутат Сергей Кивалов сказал:

Память о подвигах наших ветеранов абсолютно неизменна, и никто не сможет переписать нашу и их историю. Абсолютное большинство одесситов воспринимает этот праздник своим. Сегодня мы должны уделить особое внимание ветеранам, потому что тех, кто непосредственно оборонял Одессу, остались единицы. Многие сейчас пытаются уйти от памятных дат, пытаются по-иному трактовать события войны. Но это просто невозможно сделать! Государство сегодня, к великому сожалению, отказалось от поддержки ветеранов. К тому же еще и пытается отменить их праздники: и этот день, и 9 мая. Но мы отстояли их!

Одесса – первый город-герой в бывшем Советском Союзе, в памяти каждого одессита, из поколения в поколение передается: 73 дня героически обороняли Одессу, более 30 тыс. человек погибло при этом. 1 мая 1945 г. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Советского Союза издал указ и определил первый город-герой – Одессу! И через 20 лет указом Президиума Верховного Совета СССР Одесса была провозглашена первым городом–героем. — подчеркнул народный депутат Сергей Кивалов.

Мы верим, что так же, как и мы в годы Великой Отечественной войны, в годы послевоенного строительства, отстояли, подняли из руин свою Родину, так и нынешнее поколение сделает процветающей Украину.

— сказал Борис Керимович Мамедов, в годы ВОВ командир 243, берлинского, краснознаменного гвардейского полка.

Я партизанский ребенок, мне было 3,5 года в 1943 г. Мы сидели в той же камере, где за год до нас сидел герой Советского Союза Молодцов-Бадаев. Конная армия генерала Плиева освободила меня и моих братьев 7 апреля, и поэтому этот день для меня самый дорогой. Наш город – ГЕРОЙ, потому что все 73 героических дня на передовой были дети, стар и млад удерживали город. Дети сидели в камере смертников вместе со взрослыми.

— вспоминает участник Великой Отечественной войны Светлана Петровна Холопова.

В этот же день народный депутат Сергей Кивалов возложил цветы и к памятнику Коминтерновцам на территории Национального университета «Юридическая академия», который был сохранён и поддерживается усилиями студентов и преподавателей. Когда на этом месте была коминтерновская деревня, памятник находился там, где сейчас стоит церковь святой великомученицы Татианы, его несколько раз передвигали и теперь он стоит при входе на стадион НУ «ОЮА».

Почетный караул студентов юридического колледжа Национального университета Одесская юридическая академия открыл торжественное возложение цветов к памятнику воспитанникам Детгородка «Спасенное детство».

Напомним, что весной 20-го года XX века Одесский губернский комитет по народному просвещению начал организацию в Аркадии и районе Малого Фонтана детских садов и домов для беспризорных детей. Первым директором 1-го Государственного Детгородка стал Андрей Васильевич Трофимов (Дед Трофим). К весне 1921 года Детгородок уже состоял из 29 детских домов, дети в которых были распределены по национальному и возрастному признакам. Детгородок объединил украинские, польские, литовские, еврейские и белорусские детские дома.

За годы своего существования Детгородок и училище, стали родным домом для тысяч ребят, дали им не только профессию, но и жизненную основу. Среди них Герои Советского Союза Яков Бреус и Александр Лютый, командир пулеметного взвода Алеша Леутский, партизан, участник обороны и освобождения Одессы Яков Андреевич Савченко, пулеметчица Нина Онилова, радист партизанской группы Молодцова-Бадаева Иван Неизвестный, командир взвода 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта Петр Васильевич Томасевич и много-много других. Гордостью Детгородка стали успехи в науке ее воспитанников Леонида Доросинского и Макара Слепцова, Владимира Александрова и Александра Костюкова.

В ноябре 1987 года на 4-й станции Фонтана в торжественной обстановке был открыт памятник «Спасенное детство», созданный известным одесским скульптором Александром Токаревым. Скульптурная композиция представляла худенькую женщину, которая прикрывала от ветра троих оборванных ребятишек. Многие воспитанники Детгородка узнавали в женском образе Оксану Андреевну Касько ‑ бессменную заведующую библиотекой, которая шесть десятилетий была ангелом-хранителем, учителем жизни для многих детей. Придя в Детгородок в 1932 году, она всю свою жизнь отдала служению детям и книге. Именно ее подвиг верности своему делу сделал возможным сохранение уникального библиотечного фонда в годы Второй мировой войны. Именно благодаря ее подвижнической деятельности сотни выпускников, сотрудников Детгородка и училищ смогли сохранить память об истории уникального одесского детдомовского сообщества.