Город-герой Одесса празднует 74-ю годовщину со Дня освобождения

С самого утра на Аллее Славы собрались сотни людей, среди них ветераны войны, участники боевых действий, представители власти. Почетный караул традиционно начал торжественную церемонию. После чего колонна людей с венками и цветами двинулась к памятнику Неизвестному матросу. После возложения цветов, присутствующие с интересом общались с участниками боевых действий, которые вспоминали ушедшие героические годы и боевых товарищей, не вернувшихся с войны.
Торжественное возложение венков состоялось и на площади 10 апреля к стеле «Крылья Победы». Там присутствовали руководство города, области, народные депутаты Украины. В этом году на церемонию возложения венков пришло гораздо больше людей, чем в прошлом.
После возложения цветов народный депутат Сергей Кивалов сказал:
Одесса – первый город-герой в бывшем Советском Союзе, в памяти каждого одессита, из поколения в поколение передается: 73 дня героически обороняли Одессу, более 30 тыс. человек погибло при этом. 1 мая 1945 г. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Советского Союза издал указ и определил первый город-герой – Одессу! И через 20 лет указом Президиума Верховного Совета СССР Одесса была провозглашена первым городом–героем.
В этот же день народный депутат Сергей Кивалов возложил цветы и к памятнику Коминтерновцам на территории Национального университета «Юридическая академия», который был сохранён и поддерживается усилиями студентов и преподавателей. Когда на этом месте была коминтерновская деревня, памятник находился там, где сейчас стоит церковь святой великомученицы Татианы, его несколько раз передвигали и теперь он стоит при входе на стадион НУ «ОЮА».
Почетный караул студентов юридического колледжа Национального университета Одесская юридическая академия открыл торжественное возложение цветов к памятнику воспитанникам Детгородка «Спасенное детство».
Напомним, что весной 20-го года XX века Одесский губернский комитет по народному просвещению начал организацию в Аркадии и районе Малого Фонтана детских садов и домов для беспризорных детей. Первым директором 1-го Государственного Детгородка стал Андрей Васильевич Трофимов (Дед Трофим). К весне 1921 года Детгородок уже состоял из 29 детских домов, дети в которых были распределены по национальному и возрастному признакам. Детгородок объединил украинские, польские, литовские, еврейские и белорусские детские дома.
За годы своего существования Детгородок и училище, стали родным домом для тысяч ребят, дали им не только профессию, но и жизненную основу. Среди них Герои Советского Союза Яков Бреус и Александр Лютый, командир пулеметного взвода Алеша Леутский, партизан, участник обороны и освобождения Одессы Яков Андреевич Савченко, пулеметчица Нина Онилова, радист партизанской группы Молодцова-Бадаева Иван Неизвестный, командир взвода 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта Петр Васильевич Томасевич и много-много других. Гордостью Детгородка стали успехи в науке ее воспитанников Леонида Доросинского и Макара Слепцова, Владимира Александрова и Александра Костюкова.
В ноябре 1987 года на 4-й станции Фонтана в торжественной обстановке был открыт памятник «Спасенное детство», созданный известным одесским скульптором Александром Токаревым. Скульптурная композиция представляла худенькую женщину, которая прикрывала от ветра троих оборванных ребятишек. Многие воспитанники Детгородка узнавали в женском образе Оксану Андреевну Касько ‑ бессменную заведующую библиотекой, которая шесть десятилетий была ангелом-хранителем, учителем жизни для многих детей. Придя в Детгородок в 1932 году, она всю свою жизнь отдала служению детям и книге. Именно ее подвиг верности своему делу сделал возможным сохранение уникального библиотечного фонда в годы Второй мировой войны. Именно благодаря ее подвижнической деятельности сотни выпускников, сотрудников Детгородка и училищ смогли сохранить память об истории уникального одесского детдомовского сообщества.