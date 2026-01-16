Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отмены комендантского часа в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации. Однако уже сегодня появилась информация о том, что его отменять не планируют.

Режим комендантского часа не отменяется, но пересматриваются его некоторые правила, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Однако, отмечает он, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности.

Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;

дать людям возможность безопасно добраться до "пунктов незламности" – по аналогии с доступом к укрытиям;

обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию "пунктов незламности".

Кулеба подчеркнул, что такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Никаких самопроизвольных решений на местах быть не может", – предупредил он.

Напомним, Зеленский сказал, что правительство должно подготовить предложения по пересмотру правил комендантского часа, чтобы в тех городах и общинах, где это безопасно, ограничения могли быть сняты.

Также 14 января глава государства сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.





