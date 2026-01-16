Ось розгорнута публіцистична стаття українською мовою з використанням поданих вами цитат і фактів.

В Украине в прошлом году на 36,8% выросло количество людей, которым выплачивали минимальную зарплату, что свидетельствует о высоком проценте заработных плат в тени.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Фактически рынок труда в 2025 году по налоговым данным отмечается минимальными положительными шагами по выведению заработных плат из тени", - отметил Гетманцев.

Согласно налоговой отчетности налогоплательщиков, в 2025 году средняя заработная плата составляла 20 787 грн, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. Однако, как рассказал депутат, это все еще на 23% меньше показателей Госстата.

Структура выплат в 2025 году (в среднем за месяц):

964 тыс украинцев получали меньше минимальной зарплаты (8 000 грн);

323 тыс украинцев – ровно минималку (8 000 грн);

6,1 млн украинцев – больше минимальной зарплаты.

В то же время по данным Гетманцева, в 2025 году на 4% относительно 2024 уменьшилось количество людей, которым выплачивали зарплату меньше минимальной, и на 18% – за 2 последних года;

Кроме того, на 15,1% в течение октября-ноября 2025 года уменьшилось количество украинцев, которым выплачивали зарплату меньше минимальной относительно января-сентября 2025 года.

"Такие показатели, в том числе, обусловлены принятым законом о минимальной заработной плате в розничной торговле подакцизными товарами", - объяснил нардеп. Напомним:

