В Украине в прошлом году на 36,8% выросло количество людей, которым выплачивали минимальную зарплату, что свидетельствует о высоком проценте заработных плат в тени.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Фактически рынок труда в 2025 году по налоговым данным отмечается минимальными положительными шагами по выведению заработных плат из тени", - отметил Гетманцев.
Согласно налоговой отчетности налогоплательщиков, в 2025 году средняя заработная плата составляла 20 787 грн, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. Однако, как рассказал депутат, это все еще на 23% меньше показателей Госстата.
Структура выплат в 2025 году (в среднем за месяц):
- 964 тыс украинцев получали меньше минимальной зарплаты (8 000 грн);
- 323 тыс украинцев – ровно минималку (8 000 грн);
- 6,1 млн украинцев – больше минимальной зарплаты.
В то же время по данным Гетманцева, в 2025 году на 4% относительно 2024 уменьшилось количество людей, которым выплачивали зарплату меньше минимальной, и на 18% – за 2 последних года;
Кроме того, на 15,1% в течение октября-ноября 2025 года уменьшилось количество украинцев, которым выплачивали зарплату меньше минимальной относительно января-сентября 2025 года.
"Такие показатели, в том числе, обусловлены принятым законом о минимальной заработной плате в розничной торговле подакцизными товарами", - объяснил нардеп.
