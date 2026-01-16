 
Информация к новости
0
Сьогодні, 20:00

Гроші в тіні: українців із мінімальною зарплатою за рік побільшало на 37% – Гетьманців

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Ось розгорнута публіцистична стаття українською мовою з використанням поданих вами цитат і фактів.

В Украине в прошлом году на 36,8% выросло количество людей, которым выплачивали минимальную зарплату, что свидетельствует о высоком проценте заработных плат в тени.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Фактически рынок труда в 2025 году по налоговым данным отмечается минимальными положительными шагами по выведению заработных плат из тени", - отметил Гетманцев.

Согласно налоговой отчетности налогоплательщиков, в 2025 году средняя заработная плата составляла 20 787 грн, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. Однако, как рассказал депутат, это все еще на 23% меньше показателей Госстата.

Структура выплат в 2025 году (в среднем за месяц):

  • 964 тыс украинцев получали меньше минимальной зарплаты (8 000 грн);
  • 323 тыс украинцев – ровно минималку (8 000 грн);
  • 6,1 млн украинцев – больше минимальной зарплаты.

В то же время по данным Гетманцева, в 2025 году на 4% относительно 2024 уменьшилось количество людей, которым выплачивали зарплату меньше минимальной, и на 18% – за 2 последних года;

Кроме того, на 15,1% в течение октября-ноября 2025 года уменьшилось количество украинцев, которым выплачивали зарплату меньше минимальной относительно января-сентября 2025 года.

"Такие показатели, в том числе, обусловлены принятым законом о минимальной заработной плате в розничной торговле подакцизными товарами", - объяснил нардеп.

Напомним:

Всеукраинская ассоциация общин (ВАГ) призывает правительство предусмотреть для местных бюджетов компенсацию на покрытие расходов на повышение заработных плат работникам образовательной сферы.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 