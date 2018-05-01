В Одессе прошел финал Приднепровской хоккейной лиги

В одесском Дворце спорта прошел финал Приднепровской хоккейной лиги среди юношей 2007-2008 годов рождения. В турнире по круговой системе принимали участие шесть команд. Всего состоялось 15 игр. В течение трех дней каждая из команд выходила на лед пять раз. Финал Приднепровской хоккейной лиги состоялся при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Одессу в финале представляла команда «Морские волки». Как рассказал главный тренер команды Матвей Григорюк, заявку на игру подтвердили 19 юных игроков. Из них 12 - одесситы. Так же были игроки из Кауша, Киева и Херсона.

Все команды, которые прошли в финал – очень сильные. Мы провели в сезоне 32 игры и заняли в общей турнирной таблице регулярного чемпионата 3-е место. Среди наших достижений – это наибольшее количество забитых шайб. — поделился главный тренер команды «Морские волки» Матвей Григорюк.

Готовность сражаться подтверждали и сами юные хоккеисты. 11-летний Алексей играет в клубе уже пять лет.

Мы принимали участие в международных соревнованиях. Ездили на турнир в Луцк, где заняли первое место. Был турнир в Одессе, где мы заняли 2-е место. Мы уже играли с каждой командой, команды очень сильные. — утверждает Алексей.

Ребятам приходится довольно много тренироваться. Занятия проходят пять раз в неделю, и совмещают в себе тренировки – в зале, и непосредственно на льду.

Немного тяжело так много тренироваться, но мне очень нравится хоккей. Я занимаюсь уже третий год. Для меня это уже 15-й турнир. — поделился 10-летний Влад.

Не представляет свою жизнь без хоккея и 10-летний Герман, который играет в клубе уже 4-й год.

Мне очень нравится хоккей. Это силовая, быстрая игра. Нравится тем, что игра командная, здесь все поддерживают друг друга, это намного лучше. — считает Герман.

Поддерживают юных игроков и их родители. Инна, мама 10-летнего Алексея Жекова, ездит с сыном на все соревнования уже четыре года.

Он сам захотел заниматься хоккеем. Это было его желание. Мы долго искали хоккейную школу и случайно попали на воскресную тренировку, которая проходила в парке. — рассказывает Инна.

По ее словам, родители не только поддерживают своих детей во время тренировок и соревнований, но и организовывают досуг юных хоккеистов.

Мы вместе празднуем дни рождения, у нас очень дружная команда, очень дружные родители, замечательный тренер, группа поддержки. Мы все настолько дружны, что можно сказать, как одна семья. — поделилась Инна.

Есть у «Морских волков» и свои болельщики, которые также пришли поддержать команду на соревнованиях. Среди них – студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, а также Экономико-правового и Юридического колледжей.

Я пришел со своими одногруппниками, чтобы посмотреть, как играют дети. Я считаю, поддержка очень влияет на спортсмена. Если ты находишься в родных стенах, тебе помогают твои друзья и близкие, так же могут помочь люди, которые увлекаются этим видом спорта. Это очень придает силы и уверенности в себе. — считает студент Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета Антон Чеботаренко.

Студентка Юридического колледжа Алина Петровская рассказывает, что довольно часто ходит на различные спортивные соревнования вместе со своими одногруппниками.

Благодаря президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову сегодня наш колледж получил такую возможность прийти поболеть за команду «Морские волки». Это очень интересно, развивает кругозор. Нам предоставляют не только условия для хорошего образования, но и для интересного досуга, поэтому мы довольно часто бываем на мероприятиях такого рода. — рассказывает Алина Петровская.

Ее одногруппник Павел Куринский рассказывает, что в колледже на высоком уровне поддерживают развитие спорта.

Спорт очень важен в жизни человека. Это не только укрепляет здоровье, но благодаря спорту мы узнаем новых людей, появляются новые навыки. — поделился Павел Куринский.

Поддерживали одесскую команду также ряд молодежных и общественных организаций нашего города.

Сегодня мы посмотрели хоккейный матч. Хочу сказать, что эмоции переполняют! Мы очень болеем за наших одесских ребят – команду «Морские волки». Очень здорово, что в нашем городе проходят такие массовые спортивные мероприятия. — говорит Владимир Сивак, глава Молодежной платформы «Будущее».

Стоит отметить, что на матчах также выступали представители Одесской областной федерации чирлидинга и чирспорта, которые совсем скоро будут бороться за победу на Чемпионате Европы в Голландии. Напомним, что недавно они выступали и побеждали на Чемпионате области в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета.