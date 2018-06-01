Журналисты Одесского региона отметили свой профессиональный праздник

6 июня в Украине отметили День журналиста – профессиональный праздник всех тех, кого мы каждый день видим на экранах телевизоров, кто неустанно трудится за кадром, чтобы создать для нас качественную картину дня, кто пишет острые общественно-политические статьи, снимает репортажи и вещает самые главные новости Украины и мира. 26 лет назад 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации, защищающей профессиональные и социальные права журналистов, впоследствии, именно эта дата стала главным профессиональным праздником всех журналистов нашей страны.

На протяжении многих лет народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, академик Сергей Кивалов поздравляет с профессиональным праздником представителей самых разных средств массовой информации нашего города и области - телеканалов, газет, интернет-изданий, руководителей пресс-служб органов государственной власти, и отмечает их высокие достижения в сфере журналистики. Сергей Кивалов подчеркивает важность развития региональных СМИ и их значимость в создании полноценной информационной картины.

Наибольшее количество средств массовой информации в Украине представлено в Одесской области, и наши журналисты лидируют не только по количеству, но и по качеству журналистских материалов. И это прекрасный показатель, ведь в современных реалиях зрителя можно привлечь только качеством, только хорошим репортажем, только интересной информацией и хорошо подготовленной программо й. У нас очень много действительно хороших журналистов, настоящих профессионалов своего дела и я очень рад, что имею возможность с ними достаточно часто общаться. Очень важная задача на сегодняшний день - приобщение к работе в журналистике как можно больше молодёжи, которая должна стать основой позитивных изменений в медиапространстве нашей страны и привнести в него самые передовые идеи. И я очень горжусь тем, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» факультет журналистики является одним из самых престижных. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, посещает наш университет и общается со студентами – будущими журналистами. За последние пол года к нам дважды приезжал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, он встречался с нашими студентами, преподавателями, практикующими журналистами.

Сегодня у нас совсем другой подход - успешный журналист должен не только хорошо знать тему, на которую он пишет статью или о которой он снимает репортаж, он должен знать несколько языков, и на факультете журналистики мы осуществляет подготовку именно таких специалистов. На данный момент часть предметов на факультете журналистики читается на иностранных языках – это хороший посыл к подготовке нового поколения журналистов. Наши студенты не ограничиваются одними только занятиями в аудиториях, они создают собственные творческие проекты, участвуют в различных конференциях, посвящённых теме медиа, а многие уже полноценно работают в ведущих средствах массовой информации нашего города и страны.

На мой взгляд, настоящий журналист – это больше чем профессия, это призвание и образ жизни и хороший журналист – это не только хороший корреспондент и репортёр, но и талантливый психолог, способный передать посредством журналистского материала истинные чувства и настроения людей. Я искренне поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником, я хочу, чтобы все журналисты были защищены – это очень важный и очень актуальный вопрос, я хочу, чтобы они развивались профессионально и чтобы несмотря на плотную занятость и напряжённый график работы, всегда находили время для своей семьи, родных и друзей. Искренне желаю творческого вдохновения, профессиональных успехов и много свежих идей для статей и репортажей! - поздравил Сергей Кивалов.

В торжественной обстановке парламентарий вручал журналистам почетные грамоты и ценные подарки.

Безусловно, журналистика – это одна из главных профессий в виду того, что это голос жителей города, голос страны. Конечно же, я поздравляю все одесские телеканалы и вообще всех журналистов с их профессиональным праздником, желаю побольше интересных сюжетов, побольше красивых локаций и самое главное – оставаться искренними, ведь на нас возложена огромная ответственность. Как генеральный директор телеканала «Академия», безусловно, я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он единственный политик, который каждый год собирает всех журналистов – поздравляет, награждает и мне кажется, что такое пристальное внимание народного избранника к журналистике просто неоценимо. Сергей Васильевич удостоил наш телеканал «Академия» сразу двумя наградами, за что ему огромное спасибо. Ведь для всех нас это прекрасный стимул развиваться и развивать медийное пространство нашего города,

- отметила генеральный директор телеканала «Академия» Елена Фокина.

В честь профессионального праздника сотрудники СМИ были удостоены почетных званий Национального союза журналистов Украины – «Журналист года», «Видеооператор года», «Режиссер монтажа года».

Информационно-аналитическое издание «Слово» признано «Изданием года», а телеканалу «Репортер» Национальный союз журналистов Украины присвоил звание «Телекомпания года». Ассамблея деловых кругов Украины также отметила весомый вклад «Репортера» в развитие журналистики в нашей стране.

Каждый день мы журналисты делаем свою работу, получая отдачу в виде позитивных изменений в обществе и благодарности зрителей и читателей. Однако всегда приятно, когда нашу работу отмечают и нас журналистов благодарят и поздравляют. На мой взгляд, на сегодняшний день региональные СМИ очень важны для связи между журналистом и участником происшествия, поскольку национальные СМИ не могут охватить все события непосредственно в момент, когда они происходят. И в этой связи важная роль местных журналистов – вовремя выехать и не просто подготовить репортаж, но и принять все необходимые меры для того, чтобы ситуация на месте не эскалировалась и не ухудшилась

, - уверен Генеральный директор телеканала «Думская TV» Юрий Басюк.

Очень тронут приглашением на сегодняшний праздник, и это абсолютно искренне, потому что наш профессиональный праздник ещё раз подчеркнул важность нашей профессии. Мне очень приятно было видеть на сегодняшнем празднике не только обилие телеканалов, но и периодическую прессу. Бытует мнение, что газеты доживают свой век и вскоре перестанут существовать, но это в корне неправильное мнение, газеты будут жить и я очень рад, что сегодняшним праздником это ещё раз подчёркивается, - отметил главный редактор газеты «Вечерняя Одесса» Олег Суслов.

По словам самих журналистов очень важной задачей является приобщение к работе в журналистике молодёжи. В Одессе качественную подготовку нового поколения журналистов осуществляет факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия». В этом году он отметил свой первый юбилей – 5 лет со дня открытия.

Сегодня по случаю профессионального праздника Дня журналиста в Украине здесь собралось очень много представителей этой профессии и мне, как декану факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия», очень приятно видеть среди приглашённых практикующих журналистов - наших студентов. Нам в этом году исполнилось 5 лет и за эти пять лет мы выпустили очень талантливых, очень целеустремлённых ребят, которые реализовали себя не только в СМИ Одессы и нашего региона, но и ведущих СМИ Украины, многие сейчас работают в Киеве, наши ребята выигрывают международные гранты, они создают свои собственные творческие проекты не только в журналистике, но и в кинематографе. Мне очень приятно, что студенты факультета журналистики во время летних каникул едут в Лондон, где будут снимать свой фильм, они подались на творческий проект и смогли пройти отбор. Некоторые ребята подаются на программу Фулбрайта и у нас уже есть победители этой программы и, на мой взгляд, это большая заслуга, как наших ребят, так и журналистов, которые преподают у нас на факультете, а у нас пятьдесят процентов преподавателей – это практикующие журналисты. У нас получился прекрасный творческий тандем – практикующие журналисты и студенты. Мы видим прекрасные результаты – то, что наши студенты ещё во время учёбы начинают активно работать по специальности и об этих прекрасных молодых журналистах уже многие знают и в Украине, и за рубежом, то, что к нам приезжает Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес и он хочет приезжать к нам не один раз и проводить мастер-классы для наших студентов, то что у нас преподают известные деятели кино и искусства и приезжают специалисты из европейских университетов – я думаю, это о многом говорит,

- подчеркнула декан факультета журналистики Одесской Юракадемии Татьяна Кузнецова.

Сергей Васильевич Кивалов очень удачно объединил журналистский праздник с тем, что он делает для журналистов. На базе Юридической академии есть факультет журналистики и создана такая непрерывная цепочка от учёбы к практике и непосредственно к работе в СМИ. И на протяжении многих лет мы вместе отмечаем этот праздник, и это замечательно, что сохраняется преемственность профессии журналиста. Несмотря ни на какие важные обстоятельства, профессия журналиста остаётся очень важной и очень востребованной на сегодня. И я считаю, что очень важно профессиональный праздник отмечать вместе. Я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и сказать, что несмотря ни на какие внешние, политические обстоятельства мы должны быть вместе, собираться вместе, отмечать наши праздник и каждый день делать всё для того, чтобы наша профессия пользовалась уважением, чтобы ею хотели заниматься молодые ребята, для которых мы будем примером и образцом журналистской деятельности, ну а самое главное – чтобы мы несли людям добро и правду. На мой взгляд, региональные СМИ – это здоровая конкуренция, которая вывела нашу региональную журналистику на очень высокий уровень. Во всяком случае, у нас есть замечательные журналисты, замечательные проекты, которые успешно реализовываются,

- выразила уверенность генеральный директор телеканала «Одесса» Марина Жуковская.

Студенты факультета журналистики Одесской Юракадемии сегодня трудятся в ведущих СМИ не только города, но и страны.

Когда к нам приходят совсем ребята, они уже в состоянии понять, как правильно выстроить репортаж, как правильно взять интервью, видно, что у них есть эта основа, которая дается в университете, и это отрадно. Хочу отметить, что к нам приходят ребята и на практику, и на работу в коллективе, и все они достаточно профессиональные, - рассказала директор Информационного агентства «Одесса медиа» Елена Овчинникова.

Хочу сказать, что уже на протяжении где-то трёх лет в редакции газеты «Вечерняя Одесса» студенты факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» проходят практику и как руководитель практики я могу сказать, они очень дисциплинированные и в свои 18-20 лет уже хорошо обучены и разбираются во многих тонкостях современной журналистики. Спасибо большое за сегодняшний праздник, за возможность увидеться и пообщаться со своими коллегами и за очередное подтверждение тому, что профессия журналиста по-прежнему уважаема в Украине, - отметил главный редактор газеты «Вечерняя Одесса» Олег Суслов.

Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает действующих журналистов и заботится о том, чтобы заинтересовать молодёжь идти работать в журналистику. Это человек, который всегда вникает во все вопросы и журналистика является одной из таких сфер,

- отметил главный редактор информационно-аналитического агентства «Слово» Игорь Назаренко.

За последние полгода Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Риккардо Гутьеррес дважды посещал Одессу. Это были его первые визиты в Украину. Иностранный специалист проводил семинар «Предотвращение проявлений языка вражды в СМИ, профессиональная этика и журналистская солидарность». В нём принимали участие студенты и преподаватели Юракадемии. Также во время личной встречи президента университета Сергея Кивалова, Риккардо Гутьерреса и Главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко была достигнута договоренность о создании Центра защиты прав журналистов на базе университета.

Современную журналистику я вижу исключительно в правом поле, у нас есть законодательная база, которая защищает журналистов и это самое главное. Мы должны жить по Конституции Украины и по всем тем законам, которые существуют для защиты журналистов, потому что, к сожалению, противоправные действия против журналистов – это проблема номер один для нас на сегодня, и мы должны себя защищать. К сожалению, Одесская область занимает второе место в рейтинге совершения противоправных действий против журналистов, и мы в свою очередь стараемся делать всё возможное и невозможное для того, чтобы исправить данную ситуацию.

В свою очередь, я хотел бы поблагодарить народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова за то, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» проводятся важные журналистские мероприятия международного уровня. Это знаково, что Сергей Васильевич постоянно поддерживает коллег журналистов, даже есть такая договорённость, что Одесская юридическая академия будет предоставлять помощь в ведении дел о противоправных действиях против журналистов, совершенных на территории Украины и, в частности, Одесской области, и это очень правильно, потому что журналистам часто бывает необходима квалифицированная юридическая помощь. Пользуясь случаем я также хотел бы поздравить своих коллег журналистов с профессиональным праздником, пожелать счастья, любви, здоровья, и, конечно же, творческого вдохновения! - пожелал председатель Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины Юрий Работин.

В этом году Национальный университет «Одесская юридическая академия» также посещала профессор Брюссельского свободного Университета Флоренс Ле Кам. Со студентами она обсуждала проблемы свободы слова и языка вражды в СМИ. При кафедре журналистики работают две учебные теле- и радиостудии, где студенты в реальных условиях отрабатывают практические навыки работы журналиста, создают и записывают собственные программы и проекты. На базе факультета создана «Творческая мастерская» – современная площадка для проведения различных мастер-классов и лекций, имеется свое коворкинговое пространство. А также действует Лаборатория прикладных PR-технологий. А визитной карточкой факультета журналистики стал ежегодный фестиваль социальной рекламы «Інший погляд», который из статуса всеукраинского уже перешел в международный.

День журналиста – это не только возможность отпраздновать свой профессиональный праздник в кругу своих и коллег и вдохновиться на достижение новых целей и планов, это ещё и важное напоминание, что профессия журналиста по-прежнему очень нужна и уважаема в нашей стране. А почётная награда для журналиста – это прекрасный стимул не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться и совершенствовать своё журналистское мастерство.