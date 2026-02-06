 
На українсько-молдовському кордоні тимчасово зупинено рух вантажівок

На границе между Украиной и Молдовой введены временные ограничения для грузового транспорта. По информации Пограничной полиции Республики Молдова, из-за ухудшения погодных условий и гололедицы приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Паланка–Маяки–Удобное» и «Тудора», смежном ПП «Старокозачье».

Отмечается, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и участников пересечения границы.

Водителей и перевозчиков призывают учитывать данную информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления.

О возобновлении пропускных операций и любых изменениях в работе пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

 

