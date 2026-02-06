В Украине могут ввести требование подтверждать фактическое место жительства при открытии банковского счета. Для этого украинцам придется предоставлять договор аренды жилья или платежки за коммунальные услуги.

Вокруг законопроекта №14327 идут дискуссии. Он предусматривает не только присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), но и новые требования к обычным гражданам при открытии банковских счетов. В частности, речь идет об обязательном подтверждении фактического места жительства и источников доходов, а также создании реестра банковских счетов и сейфов. Фокус выяснил, стоит ли украинцам волноваться из-за нового законопроекта.

Украина на пути к SEPA — что известно о законопроекте №14327

В Министерстве финансов объяснили, что присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) является стратегическим шагом к интеграции в финансовое пространство Европы. Пакет законопроектов, которые были приняты правительством, должны привести украинские правила финансового контроля в соответствие со стандартами ЕС FATF, что является частью курса Украины на евроинтеграцию.

Ключевые нормы, которые предусматривают законопроекты:

создание реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц под управлением Минфина. В нем будет лишь базовая информация: номер счета (IBAN), имя владельца и название банка. Данных о суммах средств, движении денег, содержимом сейфов или датах открытия и закрытия счетов в реестре не будет. В то же время некоторые нормы заработают только после вступления Украины в ЕС;

сохранение банковской тайны. Реестр будет содержать лишь небольшую часть информации, которая вообще считается банковской тайной по статье 60 ЗУ "О банках и банковской деятельности";

доступ к реестру будут иметь исключительно уполномоченные государственные органы и только через защищенные каналы в рамках расследования тяжких преступлений;

введение реестра конечных бенефициарных владельцев трастов;

совершенствование проверки конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, новые санкции в соответствии со стандартами AML/CFT;

усиление защиты обличителей и расширить круг учреждений и лиц, обязанных отслеживать подозрительные операции;

контроль за прозрачностью владельцев финансовых учреждений.

По оценкам Минфина, Украина ежегодно сможет экономить до 100 млн евро на комиссиях, а для малого и среднего бизнеса выгода может составлять около 4 тыс. евро на компанию в год.

Присоединение Украины к SEPA: что может измениться для украинцев

Одним из ключевых изменений для украинцев в случае принятия законопроекта №14327 станет обязанность подтверждать свое фактическое место жительства при открытии банковского счета. Кроме паспорта и идентификационного кода, банк сможет попросить договор аренды жилья или квитанции за коммунальные услуги.

Также обязательным станет подтверждение источника дохода:

налоговая декларация;

трудовой контракт;

выписки со счетов или другие документы.

В то же время банки будут требовать полное раскрытие структуры собственности и конечных бенефициаров от юридических лиц.

Крупные или регулярные переводы потребуют документального подтверждения, например, договоров, инвойсов, актов выполненных работ. В случае "нетипичных" операций банк будет иметь право приостановить транзакцию до выяснения обстоятельств. Это касается и частных переводов между физическими лицами, в том числе из-за рубежа

Отдельное внимание новые правила финансового мониторинга уделяют налоговому резидентству. Банки теперь будут выяснять, в какой стране клиент является налоговым резидентом. Для этого они смогут требовать подтверждение фактического места жительства, налоговые справки, документы о доходах и информацию о регистрации в иностранных налоговых органах.

Финмониторинг и налоги? Какие изменения ждут клиентов банков – реакция на законопроект

Идея создания реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев в рамках SEPA уже вызвала немало обсуждений. В 2025 году подобный законопроект вносили в Верховную Раду, но после смены правительства его отозвали. Теперь Кабмин снова одобрил пакет изменений в законодательство о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Однако и сейчас не все депутаты поддерживают инициативу. На днях в Раде раскритиковали законопроект №14327 за "драконовские" нормы, которые усложнят жизнь обычным гражданам. В частности, нардеп Максим Бужанский в соцсетях высказался о штрафах, предусмотренных за нарушение правил. Он отметил, что для обычных граждан условия будут значительно строже, чем для PEP (политически влиятельных лиц, депутатов и министров).

Также, по его мнению, инициатива является непопулярной и несвоевременной.

Старший экономист CASE Украина и главный эксперт группы по налоговой реформе Экономически-экспертной платформы Владимир Дубровский в комментарии Фокусу подчеркнул, что в Украине есть проблемы с институциональной способностью, и даже не в контроле над коррупцией, а именно в верховенстве права. По индикаторам Всемирного банка страна значительно отстает от ЕС. По его словам, в таких условиях любое дальнейшее усложнение регулирования требует особой осторожности, ведь такие действия могут и ухудшить состояние институтов.

"Из этого следует, что брать на себя обязательства по дальнейшему усложнению регулирования нужно очень и очень осторожно, потому что они могут не только оказаться бесполезными, но и еще больше ухудшить состояние институтов. В любом случае, сначала нужно наладить оптимальную для потребителей и честную работу нынешнего финмониторинга. Напомню, он создает многочисленные проблемы для простых граждан, но "пропустил" пачки наличных от Миндича. Вероятно, из-за его "перезагрузки". А затем, когда будет уверенность, что он работает как положено, можно рассматривать дополнительные нагрузки", — считает Дубровский.

Только после этого, по его мнению, можно говорить о дополнительных регуляторных нагрузках.

В то же время налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская успокоила, подчеркнув, что для граждан нет потенциальных рисков от законопроекта №14327.

"Не вижу здесь пострадавших. Это действительно шаг к евроинтеграции, и принятие законопроекта упростит переводы денег в евро", — отметила она в комментарии.

Александра Томашевская также пояснила, что информация о жилье, которое сдается в аренду, не связана с присоединением к SEPA. Законопроект №14327 не открывает данных о доходах владельцев счетов и не используется для налогового контроля.

"Сдача украинцами жилья в аренду не связана с присоединением к Единой зоне платежей в евро. Вообще присоединение к SEPA не открывает никакой информации о доходах, владельцах счетов, не связано ни с налогообложением и мониторингом", — комментирует Александра Томашевская.

Контроль доходов от сдачи жилья планируется отдельно, через законопроект №14025, который регулирует налогообложение цифровых платформ. Если же квартира сдается напрямую, без платформы, определить фактические доходы чрезвычайно сложно.

"При открытии счета может требоваться больше информации о доходах владельца. Но ее и так требуют. И будут требовать. Это закон не о финмониторинге и не о налогах", — пояснила эксперт.

Эксперты сошлись во мнении, что присоединение Украины к SEPA имеет положительные изменения для страны, однако, не ценой значительных и бессмысленных сложностей для миллионов клиентов банков

Законопроект №14327 отправили на доработку

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 2 февраля после почти часовой дискуссии правительственный законопроект не принял. Законопроект №14327 сняли с рассмотрения и отправили на доработку новой версии.

Народный депутат Ярослав Железняк предлагает альтернативный законопроект №14327-1. В нем сначала предлагается перезагрузка действующей системы финмониторинга, а такие нормы, как создание реестра счетов, должны заработать только после вступления Украины в ЕС.

В целом документ вызвал оживленную дискуссию из-за норм, предусматривающих усиление финансового мониторинга счетов украинцев.

В 2023 году Фокус писал о планах Национального банка Украины по инициированию присоединения страны к SEPA. Глава НБУ Андрей Пышный объяснял, что это нужно для того, чтобы национальная система регулирования и надзора за финансовыми услугами соответствовала европейским нормам и стандартам через внедрение соответствующего законодательства ЕС.