создание реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц под управлением Минфина. В нем будет лишь базовая информация: номер счета (IBAN), имя владельца и название банка. Данных о суммах средств, движении денег, содержимом сейфов или датах открытия и закрытия счетов в реестре не будет. В то же время некоторые нормы заработают только после вступления Украины в ЕС;

сохранение банковской тайны. Реестр будет содержать лишь небольшую часть информации, которая вообще считается банковской тайной по статье 60 ЗУ "О банках и банковской деятельности";

доступ к реестру будут иметь исключительно уполномоченные государственные органы и только через защищенные каналы в рамках расследования тяжких преступлений;

введение реестра конечных бенефициарных владельцев трастов;

совершенствование проверки конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, новые санкции в соответствии со стандартами AML/CFT;

усиление защиты обличителей и расширить круг учреждений и лиц, обязанных отслеживать подозрительные операции;

контроль за прозрачностью владельцев финансовых учреждений.

По оценкам Минфина, Украина ежегодно сможет экономить до 100 млн евро на комиссиях, а для малого и среднего бизнеса выгода может составлять около 4 тыс. евро на компанию в год.

Присоединение Украины к SEPA: что может измениться для украинцев

Одним из ключевых изменений для украинцев в случае принятия законопроекта №14327 станет обязанность подтверждать свое фактическое место жительства при открытии банковского счета. Кроме паспорта и идентификационного кода, банк сможет попросить договор аренды жилья или квитанции за коммунальные услуги.

Также обязательным станет подтверждение источника дохода:

налоговая декларация;

трудовой контракт;

выписки со счетов или другие документы.

В то же время банки будут требовать полное раскрытие структуры собственности и конечных бенефициаров от юридических лиц.

Крупные или регулярные переводы потребуют документального подтверждения, например, договоров, инвойсов, актов выполненных работ. В случае "нетипичных" операций банк будет иметь право приостановить транзакцию до выяснения обстоятельств. Это касается и частных переводов между физическими лицами, в том числе из-за рубежа

Отдельное внимание новые правила финансового мониторинга уделяют налоговому резидентству. Банки теперь будут выяснять, в какой стране клиент является налоговым резидентом. Для этого они смогут требовать подтверждение фактического места жительства, налоговые справки, документы о доходах и информацию о регистрации в иностранных налоговых органах.

В Раде готовят требования об отмене законопроекта

Идея создания реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев в рамках SEPA уже вызвала немало обсуждений. В 2025 году подобный законопроект вносили в Верховную Раду, но после смены правительства его отозвали. Теперь Кабмин снова одобрил пакет изменений в законодательство о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Однако и сейчас не все депутаты поддерживают инициативу. В частности, народный депутат Максим Бужанский в соцсетях резко раскритиковал законопроект №14327, который предусматривает создание реестра банковских счетов и сейфов. По его словам, документ якобы содержит "драконовские" нормы, которые усложнят жизнь обычным гражданам.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы. Бужанский отмечает, что для обычных граждан условия будут значительно строже, чем для PEP (политически влиятельных лиц, депутатов и министров).

Также, по его мнению, инициатива является непопулярной и несвоевременной, и попадание ее в сессионный зал не дает шанса на принятие. Он намерен призвать финансовый комитет отклонить документ.

Закон не о финансовом мониторинге и не о налогах — эксперт

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская в комментарии Фокусу успокоила, отметив, что для граждан нет потенциальных рисков в случае принятия законопроекта №14327.

"Не вижу здесь пострадавших. Это действительно шаг к евроинтеграции, и принятие законопроекта упростит переводы денег в евро", — отметила она.

Также эксперт пояснила, что информация о жилье, которое сдается в аренду, не связана с присоединением к SEPA. Законопроект №14327 не открывает данных о доходах владельцев счетов и не используется для налогового контроля.

"Сдача украинцами жилья в аренду не связана с присоединением к Единой зоне платежей в евро. Вообще присоединение к SEPA не открывает никакой информации о доходах, владельцах счетов, не связано ни с налогообложением и мониторингом", — комментирует Александра Томашевская.

Контроль доходов от сдачи жилья планируется отдельно, через законопроект №14025, который регулирует налогообложение цифровых платформ. Если же квартира сдается напрямую, без платформы, определить фактические доходы чрезвычайно сложно.

"При открытии счета может требоваться больше информации о доходах владельца. Но ее и так требуют. И будут требовать. Это закон не о финмониторинге и не о налогах", — пояснила эксперт.

В 2023 году Фокус писал о планах Национального банка Украины по инициированию присоединения страны к SEPA. Глава НБУ Андрей Пышный объяснял, что это нужно для того, чтобы национальная система регулирования и надзора за финансовыми услугами соответствовала европейским нормам и стандартам через внедрение соответствующего законодательства ЕС.





