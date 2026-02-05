Причиной массового выброса погибших морских коньков на побережье Черного моря в Одессе стали природные факторы, а не химическое или токсическое загрязнение воды.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, 27 января текущего года на участке побережья от пляжа «Ланжерон» до 16-й станции Большого Фонтана был зафиксирован массовый выброс морских коньков вида Hippocampus guttulatus, занесённого в Красную книгу Украины.

Экологи обследовали прибрежную зону и отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа. К исследованию были привлечены специалисты Института морской биологии НАН Украины для получения научно обоснованного заключения о причинах гибели морских организмов.

Согласно выводам ученых, вероятность химического или токсического загрязнения морской среды как причины гибели морских коньков является крайне низкой. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие отклонений по основным показателям качества воды: содержание взвешенных веществ, общего железа, аммонийного азота, нитратов, нитритов, фосфатов, уровень растворенного кислорода, БСК₅, pH и солёность находятся в пределах нормативных значений. Сероводород в пробах обнаружен не был.

Наиболее вероятной причиной происшествия специалисты называют совокупность природных факторов. Речь идет о мощном шторме юго-восточного направления, низкой температуре морской воды, ограниченной подвижности морских коньков в зимний период, отсутствии естественных укрытий, а также повышенной численности популяции. В результате животные были оторваны от субстрата, вынесены волнами на берег и погибли.

Государственная экологическая инспекция продолжает мониторинг состояния морской среды и взаимодействие с научными учреждениями для объективной оценки экологических процессов и предотвращения возможных рисков в будущем.

Источник



